SATSER UTENLANDS: Men foreløpig er det i Norge KEiiNO tjener til livets opphold. Fra venstre: Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen.

«Stjernekamp»-finalist Alexandra Rotan: Får ikke KEiiNO-lønn i utlandet

Den ferske sølvvinneren røper at bandprosjektet går med underskudd internasjonalt. Neste høst skal hun i gang med solokarriere.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I helgen gratulerte Alexandra Rotan sin «Stjernekamp»-rival Bjørn Tomren med seieren – øyensynlig like jublende glad, etter ti ukers eksponering i beste sendetid på NRK.

Eksponering er også et nøkkelord for bandet hun er kjent som en tredel av, Melodi Grand Prix-institusjonen KEiiNO.

I en fersk søknad til Norsk kulturråd om Statens kunstnerstipend forteller Rotan at bandet ikke tjener penger utenfor hjemlandets grenser.

«Selv om vi har både mange følgere og avspillinger med KEiiNO er utenlandssatsingen fremdeles et underskuddsprosjekt, og vi må finne inntekter på andre måter», skriver 25-åringen der.

«Vi gir ut musikk på eget plateselskap, så vi får ikke lønn for konserter i utlandet og må finansiere mye av reisekostnadene», melder Rotan videre.

«Down under»-skudd

Utsagnene understøttes av en søknad KEiiNO har sendt til Norsk kulturråd, om prosjektstøtte til en turné bandet skal på i Australia i februar 2022. De skal turnere i syv byer under oppholdet.

Men det koster mer enn det smaker i rene penger: Selv om bandet skulle få tilslag fra det knippet norske søkeordninger de har bakt inn i budsjettet, vil de likevel måtte spytte i 142.000 for å få regnestykket til å gå opp.

– Vi har mange fans utenfor Norge, men kostnadene ved å ta med seg band og crew fra Norge for å holde konserter utenlands er mye høyere enn vi og de fleste andre norske band kan kreve i honorar, sier Rotan til VG.

– Men vi har et langsiktig perspektiv med KEiiNO, derfor vil vi investere i fremtiden ved å levere et supershow også utenlands. Vi tror og håper det vil lønne seg på sikt, og så er det veldig fint å kunne gi jobb til flinke musikere.

Bandmedlemmene har selskapet KEiiNO AS sammen, og er likestilt på eiersiden der. I 2019 hadde selskapet omsetning på drøye 1,3 millioner, og økte dette til 1,6 millioner i 2020. Resultat før skatt var på 120.000 i 2019 og 521.000 kroner i fjor.

Selskapets styreleder Tom Hugo Hermansen sier at han anser KEiiNO for å være i samme situasjon som de fleste norske artister med utenlandsambisjoner.

– De første årene bruker man pengene man tjener på konserter i Norge til å subsidiere konserter utenlands.

Han påpeker at en turné som den kommende i Australia kan ha stor markedsføringseffekt.

Ikke bare tilfeldig

Rotan søker om 80.000 kroner i kunstnerstipend. Blant årsakene til at hun søker er, som hun skriver, at «et arbeidsstipend vil gjøre det mulig for meg å fokusere mer på å utvikle meg som sanger enn å jage etter eventjobber».

Til VG sier Rotan at hun har sunget i ganske mange forskjellige private selskaper før KEiiNO.

– Men da var jeg en innleid sanger som ofte måtte synge det kunden ville ha, noe som kan ta ganske mye energi, forteller hun.

«Stjernekamp»-høsten har imidlertid endret dette:

– Forskjellen nå er at jeg blir booket som artisten Alexandra med «Stjernekamp»-låtene, eller som en del av KEiiNO, og ikke bare som en tilfeldig underholdningsartist.

Hun ga seg først til kjenne i offentligheten som sanger i MGP Jr. 2010, var senere «Idol»-deltager og dernest vokalist for Alan Walker på turneer verden rundt.

GA MERSMAK: Alexandra Rotan på countrykvelden i høstens «Stjernekamp».

Rotan har fått formidable mengder ros gjennom «Stjernekamp»-høsten, ikke minst av VGs lesere og anmeldere. Programmets surferunde over forskjellige stilarter tar hun med seg når hun gyver løs på et soloprosjekt neste høst.

– Vi i KEiiNO har et åpent musikalsk forhold som gir meg rom til å gjøre soloutgivelser ved siden av bandet, sier hun.

– Så har jeg nå blitt kjent med så mange nye sjangre gjennom «Stjernekamp» som jeg vil utforske, særlig country.