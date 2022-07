Mel C, Melanie Chisholm, skal til Norge i oktober

Spice Girls’ Mel C kommer til Norge

Melanie Chisholm, eller Mel C, kommer til «We love the 2000s» i oktober.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter arrangøren Nordic Beats.

Prosjektleder Chris Collings sier til VG at «We love the 90s» har blitt utsatt fem ganger siden coronapandemiens utbrudd.

– Nå får vi endelig til «We love the 90s», som skulle ha tiårsjubileum i 2020.

90-tallsfesten vil gå i Telenor Arena på fredag, mens «We love the 2000s», der Spice Girls-legenden skal opptre, går på lørdagen.

Mel C skal headline sammen med 20 andre artister.

– Vi syns det er dritgøy, sier Collings.

Melanie Chisholm er nok mest kjent som et av medlemmene i tidenes største jentegruppe, Spice Girls, som solgte over 100 millioner plater på verdensbasis.

OSLO: Melanie Chisholm (Mel C) var i Oslo for å promotere sitt andre album, «Reason» i 2003.

Hun har også hatt en solokarriere i ettertid med låter som «Never Be The Same Again» og «I Turn To You». I tillegg hadde hun duetten «When You’re Gone» med Bryan Adams.

Under «We love the 2000s» skal hun fremføre både egne hits og gamle Spice Girls-slagere.

Samme helg. 21. og 22. Oktober står artister som Scooter, Aqua, Bomfunk MCs, Blue, Atomic Kitten og Coolio på scenen på Telenor Arena.