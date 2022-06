Girl in Red har den siste tiden slitt med skader på stemmebåndene og måtte avlyse en rekke konserter.

Girl in Red klar for konserthelg med Glastonbury og Billie Eilish

Girl in Red melder på Instagram at hun er friskere og klar for å opptre igjen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tidligere i mai meldte Marie Ulven Ringheim (23), bedre kjent som Girl in Red, at hun hadde skader på stemmebåndene og derfor måtte utsette en rekke opptredener.

Da hadde hun fått beskjed fra en halsspesialist om at det ville bli vanskeligere for henne å synge, og at hun måtte lære seg å bruke stemmen annerledes.

Ringheim har raskt blitt et internasjonalt fenomen.

Nå er derimot sangeren på bedringens vei.

I en Story på sin egen Instagram skriver hun:

«Good news re vocal rehabilitation, playing @glastofest this friday.»

Den norske sangeren skal opptre på den populære britiske Glastonbury-festivalen fredag – før hun skal varme opp for amerikanske Billie Eilish i Londons O2 Arena på søndag.

Girl in Red har innen kort tid fått en stor fan-base over hele verden. Hun synger om skeiv kjærlighet og «Do you listen to girl in red» er blitt et velkjent internasjonalt kodeord for «er du lesbisk»?

Ringheim ble i 2021 kåret til «Årets Spellemann» og fikk utdelt prisen av nevnte Billie Eilish på turne.

Girl in Red var blant kjendisgjestene som var invitert da regjeringen hedret prinsesse Ingrid Alexandra (18) i Deichmans hovedbilbliotek i Oslo torsdag.

Da VGTV spurte artisten på vei inn om hun skulle opptre, så svarte hun at hun ennå ikke var frisk, og at hun ikke skulle synge.

Girl in Red fikk plass ved prinsessens bord, og satt ved siden av statsminister Jonas Gahr Støre.

VG har prøvd å komme i kontakt med managementet til Girl in Red, men ikke fått noen kommentar.