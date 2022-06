COUNTRYSTJERNE: Toby Keith.

Toby Keith har magekreft

Countryveteranen Toby Keith (60) forteller at han har gjennomgått et halvt års behandling mot sykdommen.

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske artisten har ikke snakket offentlig om kreften før nå. Søndag kveld norsk tid meldte han på Instagram og Twitter at han fikk diagnosen magekreft i fjor høst.

«Jeg har brukt de siste seks månedene på cellegift, stråling og operasjon», forteller 60-åringen.

Han legger til at alt ser bra ut så langt, men at han nå trenger tid til å hvile.

«Jeg gleder meg til å bruke denne perioden med familien min. Men jeg vil fansen min før eller senere, og jeg kan ikke vente», skriver han.

Keith er gift og har tre barn.

Under postene har det strømmet på med kommentarer og god bedring-hilsener.

På Keiths offisielle hjemmeside står det fortsatt at han skal er hovedtrekkplaster på Ribfest-festivalen i Illinois fredag 17. juni. Han står også oppført på festivalens nettsider.

Omtrent samtidig som han fikk diagnosen slapp Toby Keith nytt studioalbum i oktober i fjor, «Peso in my Pocket».

Countrystjernen ble på nyåret i fjor hedret med National Medals of Arts av Donald Trump. Utmerkelsen er ifølge CNN den høyeste en artist kan få fra den amerikanske regjeringen.

I begrunnelsen sto det blant annet at Keith er en sanger, låtskriver, musiker og humanitær, som har gjennomført 11 turneer for utstasjonerte amerikanske militærstyrker.

Han kan også skilte med 32 førsteplasser på hitlisten, med låter som «Should-ve Been A Cowboy», «He Ain’t Worth Missing» og A Little Less Talk And A Lot More Action.

Men Keith er også omstridt på grunn av politiske og kontroversielle tekster. Da han i 2009 opptrådte på Nobelkonserten i Oslo, hevet en rekke kritiske røster seg.

Dette opptrinnet utspant seg på pressekonferansen før Nobelkonserten for 13 år siden: