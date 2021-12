HEY HEY, WE’RE THE MONKEES: Michael Nesmith i The Monkees døde fredag morgen, 78 år gammel.

Michael Nesmith er død

Frontfiguren i The Monkees ble 78 år gammel og døde av naturlige årsaker.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Flere medier melder om dødsfallet fredag kveld, deriblant Rolling Stone som også viderebringer en siste hilsen fra familien.

«Med uendelig kjærlighet må vi melde at Michael Nesmith gikk bort i morges i sitt hjem, omgitt av familie, fredfullt og av naturlige årsaker. Vi ber om respekt for vårt privatliv akkurat nå, og vi takker dere for all kjærlighet og alt lys dere har vist ham og oss», heter det i uttalelsen.

GLANSDAGENE: Her lander The Monkees i Tokyo da de var på det heteste i 1968. Nederst er Micky Dolenz, deretter (med klokka) Davy Jones, Michael Nesmith og norskættede Peter Tork.

Sammen med Peter Tork, Davy Jones og Micky Dolenz var Michael Nesmith og The Monkees blant USAs mest suksessrike popkultur-fenomener på siste halvdel av 1960-tallet. Låter som «I’m a Believer», «Last Train to Clarksville» og «Daydream Believer» spilles hyppig på radio verden over den dag i dag, over 50 år etter at de ble utgitt.

Som ofte brukt låtskriver for The Monkees ble Michael Nesmith raskt en frontfigur i kvartetten.

Mye av populariteten til The Monkees skyldes gjennomslagskraften som situasjonskomedien ved samme navn hadde mens tv-mediet fremdeles var i sin unge alder. «The Monkees» gikk på lufta i 1966 og ble tatt av plakaten to år senere. Da var The Monkees allerede godt etablert som band.

Likevel oppsto det stridigheter i The Monkees-leiren tidlig i karrieren. Produsentene av platene deres ønsket ikke at bandet skulle ha så stor innflytelse på innspillingene som bandet selv ønsket, og til slutt - i 1970 - var både Peter Tork - som for øvrig egentig het Peter Halsten Thorkelson og hadde norske aner - og Michael Nesmith ute av bandet, Nesmith for å starte First National Band.

The Monkees hadde flere gjenforeninger etter at de gikk fra hverandre første gang. Etter at Michael Nesmith nå er død, er det kun Mickey Dolenz igjen av det opprinnelige The Monkees, ettersom Peter Tork døde i 2019 og Davy Jones allerede i 2012.

Etter tiden med The Monkees utforsket Michael Nesmith flere sider ved kulturbransjen han selv var en sentral del av, både innen film, bok og som utøver og produsent av musikk.

Michael Nesmith var gift tre ganger og hadde fire barn.