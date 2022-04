VINNERE: Abigail Barlow og Emily Bear på Grammy-utdelingen i Las Vegas 3. april.

Første Grammy til TikTok-prosjekt

Abigail Barlow (23) og Emily Bear (20) ble de første til å vinne en Grammy-pris for et musikal-album som startet på TikTok. De var også de yngste nominerte i kategorien noensinne.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Ifølge blant andre Variety har det ikke skjedd før at et prosjekt som startet på TikTok har vunnet Grammy-pris. Duoen fikk prisen i kategorien Beste musikalske teater-album for «The Unofficial Bridgerton Musical».

Som tittelen antyder, spiller det hele på tanken «Hva om «Bridgerton» var en musikal?». Låtskriver Barlow og pianist og komponist Bear startet med å skrive sanger de mente passet serien, ofte til rollefigurer som ikke fikk så mye oppmerksomhet i Netflix-suksessen.

Barlow delte ifølge NPR den første sangen på sin TikTok-profil som et eksperiment etter at hun hadde hatt skrivesperre i fire måneder. Hun sendte sangen til Bear, som likte den og utviklet den videre.

Prosjektet fikk etter hvert en egen TikTok-konto. Og i september kom albumet med 15 låter. Det er dette som vant Emmy-prisen, men musikalen hadde neppe fått den spredningen den fikk om ikke låtene først ble delt på TikTok. Variety skriver at «The Unofficial Bridgerton Musical» gikk viralt på grunn av TikTok.

ORIGINALEN: Phoebe Dynevor som Daphne og Regé-Jean Page som Simon i sesong 1 av «Bridgerton».

Den første låten «Daphne’s Song», har over 2,4 millioner visninger på TikTok, mens oppfølgeren «Burn for You» har over 6,2 millioner visninger på Barlows profil.

I takketalen, takket Barlow internett.

– For et år siden, da jeg spurte internett: «Hva om «Bridgerton» var en musikal?», kunne jeg ikke ha forestilt meg at vi kom til å holde en Grammy-pris i hendene. Vi vil gjerne takke alle på internett som har sett oss lage dette albumet fra grunnen, vi deler denne med deg.

