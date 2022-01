UTEBLIR: Subwoolfer.

Subwoolfer utsetter Melodi Grand Prix-opptreden etter corona-smitte

Maskert og anonymisert duo skulle opptre kommende lørdag. De erstattes av bandet som frontes av «Stjernekamp»-vinner Bilal Saab.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Subwoolfer skiller seg ut fra de øvrige 20 MGP-deltagerne, ved verken å oppgi hvem de er eller hvem som har skrevet låtbidraget deres, «Give That Wolf A Banana».

Nå blir de også de første av årets deltagere hvis planlagte opptreden rammes av coronaviruset.

NRK oppgir til VG at de har fått beskjed om at et av Subwoolfer-medlemmene har testet positivt for corona.

Duoens plateselskap, Universal, har ingen ytterligere informasjon.

Subwoolfer er blant de fem forhåndskvalifiserte bidragene som går direkte til finalen 19. februar, hvor ti låter konkurrerer om å få den ene billetten til Eurovision Song Contest i Torino i mai.

– Peiser på

I hver delfinale får én forhåndskvalifisert finalist vise frem sitt bidrag. Kommende lørdag var det altså Subwoolfers tur.

NRK skyver i stedet bandet NorthKid og deres låt «Someone» en uke frem.

RYKKER FREM: NorthKid. Fra venstre: Vegard Olaussen, Håkon Guttormsen (bak), Bilal Saab, Helge Moen og Sebastian Willassen.

Dette kom litt brått på bandets frontfigur Bilal Saab, fra før kjent som vinner av «Stjernekamp» i 2019.

– I disse tider må man bare være klar for å ta ting på sparket. Så vi bretter opp ermene og peiser på, sier han til VG.

Ifølge ham har ett av de fem bandmedlemmene hatt corona, tidlig i pandemien.

– Utover det har vi styrt unna.

VANT KAMPEN: Bilal Saab rett etter at «Stjernekamp»-seieren var hans i oktober 2019.

Nå blir det øving på spreng for kvintetten, ifølge Saab.

– Vi fikk litt sjokk da vi fikk meldingen mandag ettermiddag. Men det skal bli veldig bra uansett, det lover vi.

NRKs prosjektansvarlige for MGP, Stig Karlsen, forteller at pandemisituasjonen er en konstant utfordring for musikk-sirkuset nå.

– Smitte- og sykdomssituasjonen har i flere uker vært så prekær at det har satt MGP-sendingene i fare, sier Karlsen.

– Vi jobber på spreng med å holde årets produksjon flytende.

Blant tiltakene NRK har sett seg nødt til å iverksette, er å ha en ferdig innspilt opptreden fra artisters sceneprøver klare til bruk, i tilfelle noen av dem blir syke eller havner i karantene dagen de skal opptre.

Nå roser Karlsen NorthKid for å kaste seg rundt på sporty vis.

– Vi er helt avhengige av smidighet i denne perioden, og er takknemlige for at de stepper inn. Vi ønsker NorthKid lykke til med forberedelsene, og Subwoolfer god bedring og velkommen tilbake neste uke.