TRIO: Marcus og Martinus opptrer med Adelén i år. De spiller sin nye sang «Belinda».

Tilbake på VG-lista: − Ja, vi er single

DEICHMAN BJØRVIKA (VG) Årets artister er klare for VG-lista 2021. Marcus og Martinus forteller at de fortsatt ikke har funnet kjærligheten.

Lørdag strømmet artistene til Oslos hovedbiblioteket for årets VG-lista. Et godt knippe artister er klare for scenen i kveld.

– Vi har enda ikke funnet vår «Belinda», sier Marcus og Martinus på den røde løperen før sendingen.

Første gang de stå på VG-lista-scenen var de fire år yngre. De forteller at de begge er dårlige til å flørte.

– Ja, vi er single. Det er lettere å synge enn å si ting, sa Marcus og fansen om hjelp.

De forteller at begge får en del flørtende meldinger på Instagram.

I år, som i fjor, er det endringer i den tradisjonelle VG-lista-konserten på grunn av coronapandemien. VG-lista Topp 20 er vanligvis Skandinavias største gratiskonsert. Før coronapandemien samlet den opp mot 100.000 publikummere på Rådhusplassen i Oslo.

Managementselskapet til Marcus & Martinus er MaxSocial som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt.