SISTEMENN UT: Guns N’Roses med Axl Rose og Slash i spissen er det foreløpig siste bandet som har stått på Valle Hovins scene, i 2018. Nå spøker det for lignende konserter i fremtiden.

Sår tvil om Valle Hovin som konsertarena

Mye har skjedd i området rundt Valle Hovin den siste tiden. Nå sås det tvil om anlegget kan brukes som større konsertarena igjen. – En kulturpolitisk katastrofe, mener Venstres Hallstein Bjercke.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

I april, etter at VG skrev om konsertgiganten Live Nation som ønsket å ta i bruk Valle Hovin som konsertarena igjen, sendte både Bjercke og Høyres bystyrerepresentant, Anne Haabeth Rygg, spørsmål til byråden for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV) der de ønsket å høre hva kommunen tenker rundt dette når den pågående rehabiliteringen av Valle Hovin er ferdig.

Denne uken fikk de svar:

les også Vil gjenåpne Valle Hovin for storkonserter

«Siden sist det var en større konsert på Valle Hovin har det skjedd en utvikling i området, blant annet er det bygget flere hundre nye leiligheter i umiddelbar nærhet. Dette sammen med at det eventuelt kan bli bygd tak over anlegget kan gjøre anlegget lite egnet for fremtidige konserter», skriver byråd Gamal i sitt svar til Venstres bystyregruppe.

Hallstein Bjercke reagerer sterkt på svaret.

– Dette vil være en kulturpolitisk katastrofe, sier han til VG.

– Nå frykter jeg at toget snart har gått og at prosjekteringen er kommet for langt til at det er mulig å snu. Kulturbyråden må nå raskt på banen og svare på om han har tenkt at vi skal kunne arrangere store stadionkonserter i Oslo i fremtiden, eller om dette fantastiske tilbudet til Oslos musikkpublikum skal forsvinne, sier Hallstein Bjercke som får følge av Høyres Anne Haabeth Rygg.

Hun sier at hun ble «sjokkert» over svaret til byråden.

les også Slutten på festival som vi kjenner det?

– Det er helt ubegripelig at byrådet ikke har noen tanker eller ambisjoner om hva Valle Hovin kan brukes til i sommerhalvåret når skøytebanen ikke er i bruk. Det er pinlig for Oslo om konsertarrangørene i fremtiden må takke nei til de aller største artistene fordi byens politiske ledelse faktisk ikke ønsker at de skal komme hit, sier hun.

Haabeth Rygg minner om at Valle Hovin har vært brukt som velfungerende konsertarena i 30 år, og hun frykter nå at toppartistene velger nabolandene som konsertsted istedenfor Oslo.

RYSTET: Leder av Oslo Høyres bystyregruppe, Anne Haabeth Rygg.

– Alle musikkinteresserte i Norge skal vite at vi kommer til å følge opp dette politisk. Skal Oslo være en av Europas beste konsertbyer, må byrådet begynne å samarbeide med konsertarrangørene, i stedet for å dikte opp stadig nye grunner til hvorfor alt er så vondt og vanskelig, mener Anne Haabeth Rygg.

Overfor VG i april var byråd Omar Samy Gamal i utgangspunktet positiv til å bruke Valle Hovin som konsertarena også etter rehabiliteringen. Fire måneder senere presiserer han at han fremdeles ønsker det, og at «det er jo bare tøys å si at vi ikke ønsker store konserter».

BYRÅDEN: SVs Omar Samy Gamal.

– Vi har jobbet mye med dette etter at vi overtok, og byen har fått flere nye arenaer og nye festivaler. Byrådet jobber aktivt med å finne flere steder for store konserter i Oslo. Når Valle har vært ute av bruk, gir det større press på andre arealer. Vi har flere alternativer som vi jobber med for konserter i fremtiden og Valle er på den lista. Oslo er en tett by, og vi må kunne bruke våre arealer til flere typer aktiviteter, sier han.

les også Oslo dropper ishall på Valle Hovin: – Veldig skuffende

Omar Samy Gamal forteller videre at bystyret har ønsket seg nye Valle Hovin bygget sånn at det kan legges tak i fremtiden og at det arbeidet er godt i gang.

– Valle er et viktig idrettsanlegg som også har vært brukt til inntil 6 konserter i året. Det er ikke aktuelt å stoppe fremdriften for å gå nye runder her, sier han og gir et lite spark tilbake til opposisjonen.

– Tilbudet forsvant fordi det borgerlige forsømte vedlikeholdet på Valle, og i mellomtiden har arrangørene måttet finne alternativer. Jeg har bedt om en egen vurdering av hva som blir kapasiteten for konserter på Valle i fremtiden, nettopp fordi vi ønsker store konserter her. Jeg oppfordrer til å puste med magen.