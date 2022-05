REPRESENTERER NORGE: Subwoolfer og Carl-Henrik Wahl (t.v.) er i Italia for å delta i Eurovision Song Contest-finalen lørdag kveld.

Nå eier han «Subwoolfer» – Ben Adams og Gaute Ormåsen fjernet fra nettside

Subwoolfers talsperson har varemerkeregistrert bandnavnet. De antatte artistene bak maskene er nylig fjernet fra biografien på hans selskaps nettside.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Carl-Henrik Wahl (39) har de siste månedene figurert som talsperson og «tolk» for den syngende og ellers lite taletrengte duoen Subwoolfer.

I Melodi Grand Prix-sammenheng har han de siste årene vært en viktig bakmann.

Via sitt musikkproduksjonsselskap The Woods har han arrangert såkalte låtskriver-camps i samarbeid med NRK, hvor formålet er å samle musikkfolk til å hoste opp gode låtbidrag til MGP-konkurransen.

I årets finale var fem av de ti finalistene tilknyttet Wahls aktiviteter – dersom man inkluderer vinner og Eurovision-finalist Subwoolfers «Give That Wolf A Banana».

T-skjorter satte fart

Og det er åpenbart at Wahl har mye med Subwoolfer-prosjektet å gjøre – også utover hans rolle i intervju- og konfettisituasjoner.

Nylig fikk han – via The Woods AS, som han eier en drøy tredjedel av – godkjent varemerkeregistrering av navnet Subwoolfer hos Patentstyret.

Det betyr at Wahls selskap nå har enerett til salg av for eksempel klær, fan-effekter, dataspill, leketøy og masker med varemerket Subwoolfer på.

JOBBER TETT SAMMEN: Subwoolfer og Carl-Henrik Wahl (t.h.).

Registreringen betyr også enerett på bruk, produksjon og import av Subwoolfer-produkter – samt beskyttelse for bruk av navnet i sammenheng med show og artistopptredener.

– Vi så at det var veldig mange som begynte å lage t-skjorter og slikt, sier Wahl til VG om hvorfor han nå har tatt eierskap i navnet.

Han sier videre at rettighetene til varemerket etter hvert skal deles med Subwoolfer og deres DJ Astronaut.

Bensin på bålet

På The Woods’ nettside har Wahl en biografi med skryteliste over artister han har samarbeidet med som låtskriver og produsent.

Blant disse har Ben Adams og Gaute Ormåsen stått oppført, side om side.

De to vokalistene har vært tippet av mange å være artistene som skjuler seg bak de gule ulvemaskene.

ULV? ULV? Gaute Ormåsen (t.v.) og Ben Adams.

To dager etter at Subwoolfer vant MGP-finalen kunne VG avsløre at Adams og Ormåsens biler stod parkert like ved der Subwoolfer holdt på med en videoinnspilling.

I etterkant av dette er de to artistenes navn fjernet fra Wahls biografi.

– Det ble så mye spekulasjoner. Det ble så mye mas om det! Så det var ikke vits i å hive noe mer bensin på bålet der, sier Wahl om redigeringen.

– Det er jo ikke noe hemmelig at de to har vært på MGP-camp hos oss tidligere, så jeg har jo jobbet med dem.

– Hvem er Subwoolfer?

– Det er jo Keith og Jim og DJ Astronaut da! Hehehe.

– Takk og lov!

Gaute Ormåsen skriver i en melding til VG at det er «typisk Carl-Henrik» å fjerne Ormåsens navn fra biografien sin.

– Nå som han jobber med de store kule hotte stjernene, er liksom ikke mitt navn verdt å nevne på skrytelisten lenger, men men ... Hva annet kan vel en gammel avdanket «Idol»-stjerne forvente.

Ben Adams, kjent fra det britiske boybandet A1 og bosatt i Norge med norsk samboer og fersk baby, melder dette om å få navnet sitt fjernet:

– Takk og lov for det!

– Gøy med spekulasjoner, sier NRKs prosjektleder for MGP og ESC, Stig Karlsen.

To scenarier

Hvorvidt maskene faller lørdag kveld, vil ikke Wahl gi noen lovnader om.

– Vi får se hvordan det går, vi får se da om vi skal lage en langsiktig greie av dette.

Wahl mener at det er to mulige utfall etter et eventuelt maskefall.

– Det ene er som med «Maskorama» – masken av, det var det, og ferdig. Eller så kan det bli et Daft Punk-opplegg hvor alle vet som er bak maskene, men likevel elsker konseptet. Kommer vi på sisteplass får vi jo ta en vurdering på det.

– Hvor høyt må Subwoolfer nå for at du skal være fornøyd?

– Topp ti hadde vært hyggelig. Pallplass er jo drømmen, men det er vanskelig å spå.