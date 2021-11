PÅ BAR: Robert kjente på seg at han trengte et par enheter til før karaoken.

Plateanmeldelse: Robert Plant & Alison Krauss – «Raise the Roof»: Levende musikkhistorie

ALBUM: FOLK/ROCK

Robert Plant & Alison Krauss

«Raise The Roof»

(Warner Music)

Superduoen Plant & Krauss løfter strengt tatt ikke taket. Men sjelen? Definitivt.

Av Marius Asp

Et av de gledeligste musikalske samarbeidene i 2007 kom fra uventet hold: «Raising Sand» forente stemmene til Led Zeppelin-frontmannen Robert Plant og bluegrass-fenomenet Alison Krauss, som angrep et knippe mer eller mindre obskure americana-låter fra hver sin kant – Krauss med krystallklar stemme og den stoiske roen til en som har sjangeren under huden, Plant med velmodnet rasperøst og storøyd utforskertrang.

14 år senere er duoen endelig klar med oppfølgeren, og mye er ved det samme.

Überprodusent T-Bone Burnett er tilbake bak spakene, og det er lett å høre for seg at han også denne gangen har en finger med i spillet når det gjelder valget av covre, som strekker seg fra støvete mellomkrigsblues (Geeshie Wiley) via skotsk folk (Bert Jansch), Chicago-soul (Bobby Moore), country (Merle Haggard) og kontemporær texmex-indie (Calexico).

Og enda viktigere: Tospannet har fortsatt evnen til å gjøre det temmelig irrelevant hvem som faktisk har skrevet og fremført disse låtene opprinnelig. Særlig Krauss trekker et tung lass her: The Everly Brothers’ galopperende 1965-singel «The Price of Love» blir mørk og dvelende i hennes tapning, og versjonen av Betty Harris’ «Trouble With My Lover» snuser på storheten til originalen.

Nevnes bør også en flott og drivende versjon av nevnte Janschs «It Don’t Bother Me». Robert Plant, på sin side, geiter seg herlig til på struttende «Can’t Let Go», som mange vil kjenne igjen fra Lucinda Williams’ moderne alt-country-klassiker «Car Wheels on a Gravel Road» (1998).

I likhet med forgjengeren byr «Raise the Roof» på én originalkomposisjon – «High and Lonesome», skrevet av Plant og Burnett, som innledningsvis høres ut som en streit og litt gubbete vignett til en «gritty» westernserie på HBO. Men også her sniker det seg inn magiske vokalharmonier allerede før første refreng er tilbakelagt.

«Raise the Roof» mangler kanskje en låt eller to på høyde med de aller sterkeste sporene på debuten, som den kruttsterke åpningstroikaen «Rich Woman», «Killing the Blues» og «Sister Rosetta Goes Before Us». Det spiller liten rolle: Alison Krauss og Robert Plant serverer nok et strålende – og ikke minst levende – stykke musikkhistorie.

BESTE LÅT: «The Price of Love»