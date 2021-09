NEKTER Å GI OPP: Tom Parker har uhelbredelig hjernekreft, men nekter å gi opp. Her med kona Kelsey Hardwick. Sammen har de to barn.

«The Wanted»-stjernen vil ikke tenke på den uhelbredelige sykdommen

Tom Parker nekter å la den livstruende hjernekreften få plass i livet sitt. – Jeg har barn, jeg har en familie. Jo mer jeg tenker på det, jo verre blir det bare.

Av Jørn Pettersen

Det forteller musikeren i et intervju med BBC.

For selv om artisten har fått vite at svulsten ikke kan opereres bort, og at kreften er uhelbredelig, har han ikke tenkt til å gi opp håpet.

– Jeg skal fortsatt være her. Jeg skal bekjempe dette, sa 33-åringen allerede i oktober i fjor like etter at han hadde fått diagnosen glioblastom i stadium 4.

Ifølge Store Medisinske Leksikon er glioblastom en svært aggressiv form for kreft som utgår fra gliaceller i hjernen.

– Jeg har barn, jeg har en familie. Jo mer jeg tenker på det, jo verre blir det bare, sier Parker i dag.

Parker ble for øvrig pappa for andre gang like etter at han fikk den alvorlige kreftdiagnosen i fjor høst.

Han stilte opp på intervjuet med BBC i forbindelse med en veldedighetskonsert til inntekt for kreftsaken i Royal Albert Hall på mandag. En konsert kreftsyke Parker selv har tatt initiativet til.

For første gang på syv år opptrer «The Wanted» sammen igjen. Norske Sigrid er også en av artistene som er med på denne konserten.

Ifølge BBC blir det ikke bare med denne ene konserten for Parker og «The Wanted». Først utgir de et «Greatest hits»-album. I mars er planen at gruppen skal ut på turne i Storbritannia.

– Vet du hva jeg gleder meg mest til – jo til å overnatte i turnébussen igjen, sier en optimistisk Tom Parker til BBC.