Plateanmeldelse: Miss Li – «Underbart i all misär»: Kjede Li

Miss Li

«Underbart i all misär»

(Sony Music Sverige)

Svensk popfenomen blir kanskje «ærligere» på morsmålet, men bedre? Tvert imot.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Hun har holdt det gående i over 15 år som Miss Li nå, Linda Karlsson, og den svenske 39-åringens karriereutvikling har i utgangspunktet vært positiv.

Den krakilske og enerverende kabaretpopen som dominerte hennes første utgivelser har gradvis blitt fortrengt av mer interessante impulser, sist hørt på mørke, storslåtte og maskinelle «A Woman’s Guide to Survival» (2017), den åttende og hittil beste platen i rekken.

«Underbart i all misär» er hennes første svenskspråklige album, og Miss Li har aldri vært større i hjemlandet enn nå – trolig godt hjulpet av deltagelsen i «Så mycket bättre», svenskenes svar på «Hver gang vi møtes». De fem singlene som er sluppet i forkant har blitt strømmet over 100 millioner ganger, uten at det er helt enkelt å forstå hvorfor.

Musikken er energisk, fargesterk midt-på-treet-pop som i stor grad er blottet for originale vendinger. Tekstene er imidlertid et langt større problem.

Karlssons betraktninger om den trøblete kjærligheten mangler dybde og slagkraft, noe som resulterer i generiske tekstlinjer som «Om det bara fanns en tidsmaskin/ skulle jag åka tillbaks/ med ett klokare jag», «Jag kan riva alla hinder/ om jag bara vågar tro» og «Regnet slår på fönstret hårdare/ än det har slagit någonsin förut/ som att himlen brustit ut i ändlös sorg». Ja vel.

Nivået er simpelthen oppsiktsvekkende lavt, et faktum som betones av at hun nå synger på svensk. Det hjelper heller ikke at hun nå minner om svært mange andre av sine landskvinner – Veronica Maggio og Molly Sandén er bare to eksempler – som forener euforiske melodier og lyrisk bittersødme med en helt annen presisjon og detaljrikdom.

På wikipedia-siden hennes brukes det mye plass på alle reklamene Miss Li har lisensiert låter til – Apple, Volvo, Starz, og så videre. Slik låter beklageligvis disse elleve låtene også: De pirker i overflaten, uten å etterlate noen varige emosjonelle mén. Og da har hun ikke lykkes.

