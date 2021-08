Foto: AP / REUTERS

Faren til Britney dropper vergemålet

Jamie Spears går med på å trekke seg som verge for Britney Spears, melder TMZ.

Nyhetsstedet TMZ siterer rettsdokumenter der det skal fremgå at faren går med på å tre til side.

Det fremgår av dokumentene at Jamie Spears «ikke tror at en offentlig kamp med hans datter over hans tjenester som hennes verge vil være i hennes beste interesse».

Faren skal ha gått med på at det oppnevnes en ny verge for superstjernen.

Angriper ekskona

Det fremgår også at Jamie Spears går til angrep på ekskona Lynne Spears, Britneys mor, som han mener har vært lite involvert i Britneys liv de siste 13 årene.

Faren hevder også at han aldri har tvunget datteren til å gjøre noe, inkludert å opptre.

I en uttalelse gjengitt av nyhetsnettstedet Variety skriver Britney Spears’ advokat Mathew Rosengart:

– Vi er glade, men ikke nødvendigvis beveget, over at han og hans advokat endelig anerkjenner at han må fjernes. Vi er uansett skuffet over deres pågående skamfulle og uforsvarlige angrep mot Spears, og andre.

Beskylder faren for falske anklager

Britneys advokat skriver videre at de ser fram til å fortsette den pågående etterforskningen av Jamie Spears’ oppførsel gjennom de siste 13 årene.

– I mellomtiden bør Spears være stille og trekke seg umiddelbart, i stedet for å komme med falske anklager og billige angrep om og mot sin egen datter, skriver advokaten.