KLAR FOR KONSERTER: Astrid S fotografert i forbindelse med et intervju i VG Helg i januar. Foto: Krister Sørbø / VG

Astrid S på turné med Zara Larsson

Norske Astrid S er klar for USA-turné med sitt svenske idol, Zara Larsson.

Astrid S (22) melder på Instagram at hun skal på turné med den svenske popkometen (21).

Tidligere har Astrid Smeplass fortalt at hun ser opp til Larsson. Da hun var gjest på «Skavlan» i mars 2017, sa hun at Larsson er et stort forbilde for henne, en hun ser opp til og synes er «dødsflink».

SVENSK STJERNE: Zara Larson på AmfAR-veldedighetsmiddag i Milano i september 2018. Foto: Antonio Calanni / TT NYHETSBYRÅN

Astrid understreket også på programmet at hun ser opp til Larsson som feminist:

– Absolutt. Helt fantastisk. Jeg skulle ønske jeg var like modig som henne, som turte og tør å si akkurat det hun mener. Hun står frem som et forbilde for unge jenter, og jeg synes det er veldig viktig at noen tar så stor plass og tar den rollen. Hun gjør det med glans, synes jeg.

Larsson skriver på sin Instagram-konto at hun er «såååå spent» på å ta med seg Astrid på sin lille USA -turné i april og mai: «Kom og vis oss litt kjærlighet! Kan ikke vente med å møte dere alle», skriver den svenske stjernen.