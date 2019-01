SUPERSTJERNE: Chris Brown, her på Grammy-utdelingen for noen år tilbake. Foto: JASON MERRITT / GETTY IMAGES

Chris Brown pågrepet i Paris – anmeldt for voldtekt

En 24 år gammel fransk kvinne beskylder Chris Brown (29) for å ha voldtatt henne 15. januar i år.

En rekke medier, deriblant The Independent , siterer anonyme politikilder tirsdag på at den skandaleombruste, amerikanske musikeren sitter i varetekt i den franske hovedstaden.

Kvinnen hevder at Brown forgrep seg på henne på sitt hotellrom etter at de to skal ha møttes på en nattklubb i Paris. To andre i Browns stab skal også være pågrepet, skriver AP .

De tre skal ha blitt arrestert mandag. Ingen i Browns management har uttalt seg til pressen. Fransk politi har heller ikke gått ut med navnene på de pågrepne.

Daily Mail skriver at Browns angivelige kjæreste, den 25 år gamle modellen Ammika Harris, festet med musikerfølget i Paris nå i helgen – fem dager etter den påståtte voldtekten.

Den verdensberømte R & B-artisten har vært i klammeri med loven en rekke ganger. Den mest alvorlige episoden stammer fra 2009, da Brown ble dømt til seks måneders samfunnsstraff og en prøvetid på fem år for overfallet på sin daværende kjæreste, popstjernen Rihanna. Straffen var ferdig sonet i 2015.

2013 hadde 29-åringen et søksmål i millionklassen mot seg, etter å ha blitt beskyldt for å ha sparket en mann utenfor et hotell i Washington. Episoden førte til at han ble beordret til rusavvenning.

I 2016 hevdet en kvinne at han hadde siktet på henne med pistol, noe som førte til at politiet rykket ut til stjernens bolig:

I 2017, ble Brown – som har vunnet flere Grammy-priser – anklaget for å ha slått en mann som han selv hadde leid inn for på ta bilder under et arrangement på en nattklubb i Tampa.

Like før jul havnet han i klinsj med amerikanske myndigheter for å ha kjøpt en apekatt ulovlig .