DØD: Keith Flint. Foto: JOSE SENA GOULAO/LUSA

Keith Flint i The Prodigy er død

Nittitallsstjernen ble funnet død i sitt hjem i Essex i dag, 49 år gammel.

Publisert: 04.03.19 12:30 Oppdatert: 04.03.19 13:48







Det meldte mange britiske medier, blant andre The Sun, Daily Mail, BBC, The Independent, NME og Sky News mandag.

En times tid etter de første rapportene kom, bekreftet The Prodigy dødsfallet.

De skriver på sin Facebook-side at det er med «stort sjokk og dyp sorg at vi kan bekrefte bortgangen til vår bror og beste venn Keith Flint».

«En sann pionér, innovatør og legende. Han vil for alltidbli savnet. Vi takker for respekt for privatlivets fred», heter det i kunngjøringen.

Flint var visuell frontmann i The Prodigy, en av nittitallets største grupper. De regnes som pionerer innen elektronisk musikk med bred appell til rockpublikumet.

Blant deres største låter er «Firestarter», «Breathe» og «Smack My Bitch Up».

Norsk festivalsjef: – Sjokkert

Bandet, som har besøkt Norge svært mange ganger, ble nylig bekreftet til Pstereo-festivalen i Trondheim i august.

– Vi er dypt sjokkert over Keith Flints bortgang i så ung alder. Våre tanker går til hans nærmeste, og fans over hele verden, sier Pstereo-festivalsjef Bård Flikke til VG.

Flikke sier de ikke vet per nå hvilke konsekvenser Flints bortgang får for den planlagte konserten.

Ifølge britiske medier regnes ikke dødsfallet som mistenkelig.

VETERAN: The Prodigy slo gjennom på begynnelsen av nittitallet. Her er Keith Flint på Kalvøya i 1997, året bandet ble en global sensasjon. Foto: PIA SOLBERG

Da redningspersonell rykket ut til stjernens bolig, var det allerede for sent.

– Vi ble oppringt på grunn av bekymring for en manns helsetilstand like etter klokken 08.10 mandag. Vi kom dit, og dessverre ble en 49 år gammel mann erklært død på stedet. Hans nærmeste er informert, sier en Essex-politikilde ifølge The Sun.

Politikilden opplyser at artisten nå skal obduseres.

I tillegg opplyser en sykehuskilde til flere medier at én ambulanse ble sendt til Flints adresse, hvor de fant en mann i 40-årene livløs.

Peer Osmundsvaag i Atomic Soul har booket norgeskonserter med The Prodigy jevnlig de siste 20 årene, senest på Slottsfjell i 2017.

I SORG: Peer Osmundsvaag. Foto: Poppe, Cornelius/NTB scanpix

– Vi er helt knust, dette er en sorgens dag for alle, sier han til VG.

– Dette er tragisk, og kommer som et sjokk. Alle som har møtt Keith, vet hvilken stjerne og talent han var. Han var virkelig en genuint nydelig person – snill, raus, varm og omtenksom, dedikert til det han drev med og sto for.

Flint og bandkollegene hadde nylig vendt hjem til England etter å ha turnert i Australia.

Keith Flint var i utgangspunktet «bare» danser i The Prodigy; en ikke uvesentlig rolle i livesammenheng for elektronisk musikk.

I 1996 debuterte han som vokalist for bandet, hvis popularitet økte ytterligere i kjølvannet.

Flint etterlater seg kona Mayumi Kai, som han giftet seg med i 2006.

På Twitter strømmer det på med sorgmeldinger og kondolanser. Ed Simmons i bandet The Chemical Brothers mottok nyheten med sorg: