Slik unngikk Sigrid Solbakk Raabe et seksualisert image

Å spille på sex var aldri aktuelt for 22-åringen, som nå gjør det stort med sin første plate.

Publisert: 12.03.19 13:36 Oppdatert: 12.03.19 13:47







Ålesundjenta er et av de heteste popnavnene internasjonalt, med massiv oppmerksomhet rundt – og stort salg av – debutalbumet «Sucker Punch».

Blant kvalitetene som trekkes frem i både anmeldelser og intervjuer, er Sigrids «vanlige», ofte usminkede image.

På scenen stiller hun som regel i hvit t-skjorte og jeans.

I et intervju med Teen Vogue påpeker journalisten at Sigrid fullstendig har unngått seksualiseringen som ofte knyttes til unge popstjerner.

– Jeg tror at da jeg gikk inn på kontorene i starten, skjønte alle at det ikke var den typen jeg kom til å være. Det var ikke det jeg hadde lyst til å å gjøre, og alle bør få gjøre det de har lyst til, men for meg er dette en privatsak og dette er jobben min. Jeg vil ha fokus på det som er her oppe, sier Sigrid og klapper seg selv på pannen, ifølge magasinet.

22-åringen får mye ros for tekstene sine, som ofte handler om kjærlighet.

Nylig fortalte hun Dagbladet at hun er singel.

– Var redd for å fortelle

Overfor Teen Vogue gjør Sigrid det like fullt klart at hun verner hardt om privatlivet sitt – og at hun aldri vil fortelle hvem hun skriver om i sangene sine.

– Jeg har valgt dette yrket og alt som følger med det, men jeg har ikke lyst til å slutte å skrive personlige sanger, for det er der jeg finner godsakene, forklarer hun.

Flere av Sigrids tekster handler om hennes erfaringer med bransjen.

I albumsporet «Business Dinners» gjør hun narr av bransjepampenes forsøk på å behandle henne som en salgsvare.

Og så er den stadig tilbakevendende historien om gjennombruddslåten «Don’t Kill My Vibe», om Sigrids dårlige opplevelse i en låtskriverseanse med to mer tilårskomne menn.

I et intervju med The Independent røper hun nå at hun først ikke var klar for å fortelle hva den handler om.

– Jeg var redd for å fortelle historien bak. Jeg var ikke sikker på om jeg hadde lyst. Men det ble viktig, fordi folk trodde den handlet om en ekskjæreste eller noe, sier Sigrid til avisen.

Møter legender

Sigrid-toget ruller i høy hastighet om dagen.

British Phonographic Industry bekrefter nå at singelen «Strangers» har solgt til platinatrofé i Storbritannia, hvilket betyr over 600.000 solgte eksemplarer.

Samtidig er hun også intervjuet i verdens største ukentlige nyhetsmagasin, amerikanske Time.

– Hun er omtrent så langt unna den typiske scene-divaen som en musiker kan bli, skriver Time.

På sin vei treffer Sigrid også mer etablerte stjerner, for ikke å si legender.

Nylig opptrådte hun på et BBC-program hvor Spice Girls-stjernen Geri Horner (tidligere Halliwell) også var blant gjestene.

– Det virket som hun likte musikken. Så jeg er litt stolt av det, forteller Sigrid i en promosnutt fra Amazon.