Demi Lovato: – Jeg kjemper videre

Artisten (25) som har vært innlagt på sykehus etter det som angivelig var en overdose, takker nå fansen for støtten - og legene som reddet livet hennes.

Det var tirsdag 24. juli Lovato skal ha blitt funnet bevisstløs etter en overdose, og ble innlagt på sykehus .

TMZ sitererte først anonyme politikilder på at det «tilsynelatende skyldes en heroinoverdose», og at Lovato ble behandlet med Narcan, en motgift som brukes ved opioid-overdoser. Dette er imidlertid ikke bekreftet fra offisielt hold, og TMZ skrev senere at en kilde nær artisten avviste at det skulle dreie seg om heroin.

Lovatos familie har via en talsperson tidligere takket for den massive støtten artisten har fått. De har samtidig påpekt at det har vært ukorrekte opplysninger i nyhetsrapporteringen – uten å spesifisere hva.

Sent søndag kveld norsk tid, deler artisten sin første oppdatering på Instagram siden 24. juli.

Hun skriver:

«Jeg har alltid vært åpen om min opplevelse med avhengighet. Det jeg har lært er at sykdom ikke er noe som forsvinner eller blekner med tiden. Det er noe jeg må fortsette å bekjempe, og noe jeg ikke har overvunnet så langt.»

Lovato takker også Gud for å holde henne i live, og takker fansen for deres støtte og positive tanker og bønner.

«Jeg vil gjerne takke min familie, min stab og personalet på Cedars-Sinai som har stått ved min side hele tiden. Uten dem, ville jeg ikke vært her og kunne skrive dette til alle dere.»

Hun fortsetter:

«Nå trenger jeg tid til å leges og fokusere på nykterhet og veien mot å bli frisk. Jeg vil aldri glemme kjærligheten dere har vist meg, og jeg ser fram til dagen jeg kan si at jeg har kommet ut i andre enden. Jeg vil kjempe videre, Demi.»

Hun har vært åpen om at hun i perioder har slitt med alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk. Som 18-åring valgte hun å sjekke inn på en rehabiliteringsklinikk på grunn av spiseforstyrrelser.

Det er kun en måned siden Lovato slapp låten «Sober», som skal være hennes erklæring om at hun ikke greide å holde seg unna rusmidler lenger:

«Momma, I'm so sorry I'm not sober anymore», står det i teksten der.

«I'm sorry that I'm here again/I promise I'll get help/It wasn't my intention/I'm sorry to myself», synger Lovato.