DUO: Highasakite består nå av Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Foto: JØRGEN NORDBY

Highasakite satte VG-listerekord, men skylder plateselskapet penger

Publisert: 17.06.18 22:39

MUSIKK 2018-06-17T20:39:25Z

Bandet har flere hundre tusen kroner å betale plateselskapet sitt før de tjener penger på streaming og salg.

Highasakite har vært Norges største nye bandsuksess dette tiåret. I 2015 satte de rekord i antall sammenhengende uker på VG-lista med gjennombruddsplaten «Silent Treatment». Oppfølgeren «Camp Echo» gikk også til topps, i 2016.

Det høres kanskje lukrativt ut – og bandet har vitterlig tjent gode penger, ikke minst på konsertvirksomhet.

Overskudd fra streaming og salg av suksessplatene har imidlertid latt vente på seg.

VG har fått innsyn i gruppens royalty-avregninger fra plateselskapet Propeller i perioden 2013 – 2016.

Ved utgangen av 2016 stod Highasakite oppført med 388.700 kroner i minus, og de har ikke sluppet nytt album siden da, kun tre singler – parallelt med oppløsning av besetningen og påfølgende strid .

Betydelige inntekter

Avregningene viser at 2013 ble et bortimot rent utgiftsår for det som da var en kvintett.

Inntektene fra plateselskapet kom på 8011 kroner, mens utgiftene kom på 759.497. Minusen ble fordelt 50/50 mellom band og selskap, og det er disse røde tallene som har fulgt Highasakite videre.

Fra og med 2014 fikk bandet betydelige inntekter fra streaming og salg, samt noe offentlig støtte: 1,4 millioner i 2014; 1,2 millioner i 2015 og 2,3 millioner i 2016.

Utgiftene har imidlertid vært på samme nivå.

Avregningene fra 2013 – 2016 viser blant annet PR- og markedsføringskostnader på 2,46 millioner. Produksjon av musikk kostet 1,25 millioner.

Utgifter til foto og artwork kom på 164.358. Videoer fikk prislapp på 211.000. Administrasjon av album 300.000.

En av Norges mest velrenommerte produsenter, Kåre Christoffer Vestrheim, ble benyttet på både «Silent Treatment» og «Camp Echo». I avregningene står det at royalty til produsent kom på 58.189 i 2014; 57.700 i 2015 og 104.133 i 2016.

Selskapet tar risiko

Vokalist Ingrid Helene Håvik sier til VG at Propeller på egen risiko har dekket en rekke kostnader for Highasakite, som ikke har vært direkte relatert til innspilt musikk, blant annet utgifter til USA-visum.

– Dessuten har Propeller investert store summer i produksjonen. Musikken streames fortsatt mye. Inntektene fordeles over mange år, mens kostnadene stort sett kommer i det første året.

Håvik påpeker at begge platene Propeller har gitt ut var kostbare, og sier at bandet ikke investerte penger i dem selv.

– Det tar tid før man treffer break-even. Men inntektene kommer fortsatt.

Propeller-sjef Frithjof Hungnes sier han er trygg på at Highasakite vil gå med overskudd for suksessplatene sine.

– Streamingøkonomien fungerer slik at alle investeringene blir gjort i forkant, mens inntektene fordeles over flere år. Jo mer suksessfull en plate er, jo lenger varer inntektsstrømmen, forklarer han.

– Vi har bevisst investert betydelige summer i disse platene med tro på at førsteklasses produksjoner og optimalt gjennomførte markedsføringskampanjer ville gi platene en større, lojal lytterskare. Vi mener at vi har lykkes godt med dette.

Strømmer inn

Hungnes sier at de fleste kostnadene tilknyttet «Silent Treatment» og «Camp Echo» nå er inntjent.

– Samtidig fortsetter platene å streame for betydelige summer, og vil nok gjøre det noen år fremover. Dermed vil regnskapet for dem se helt annerledes ut om tre-fire år.

Han vil ikke røpe hvor mange album Highasakite er kontraktbundet til å lage for Propeller, ut over at noe gjenstår.

De gjenværende medlemmene i bandet – vokalist Håvik og trommeslager/produsent Trond Bersu – har de siste månedene gjort det klart i sosiale medier at et nytt album er på vei. Singel nummer to, «Elastic State Of Mind», kom ut fredag denne uken.

– Så nå må Frithjof snart pantsette huset sitt igjen, sier Håvik.