Marcus & Martinus avlyser konsert i Istanbul

Publisert: 31.01.18 22:27

MUSIKK 2018-01-31T21:27:17Z

Marcus & Martinus avlyser konserten i Istanbul av sikkerhetshensyn.

Det melder de selv på sin Instagram-konto onsdag ettermiddag. I meldingen står det:

– Marcus & Martinus teamet følger reiserådet fra norsk UD og fokuserer på sikkerheten til artistene, danserne, bandet og fansen.

De beklager at de må avlyse, og håper at de kan komme til Tyrkia på et senere tidspunkt. Når det gjelder UDs reiseråd for Tyrkia heter det blant annet:: «Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i øvrige provinser i sørøst. I tillegg oppfordres det til å utvise aktsomhet, samt unngå store folkemengder, i de større byene inkludert Ankara og Istanbul».

Landet har opplevd flere terrorangrep de siste årene. Like etter midnatt 1. januar 2017 ble en nattklubb angrepet da en person skjøt tilfeldig rundt seg med automatvåpen. Minst 39 mennesker ble drept.

Bare noen dager senere ble to mennesker drept da en bilbombe gikk av utenfor domstolen i byen Izmir, samtidig som tre terrorister angrep.

Hele 2016 var også preget av flere dødelige angrep i Tyrkia . Flere hundre mennesker ble drept og såret som følge av terror det året.

De to gutta har virkelig slått an i Sør-Europa. I Athen spilte de i september i fjor for sitt største publikum noensinne.

– Det kom overraskende på oss alle. Vi visste det var noen fans på sosiale medier, men dette hadde vi ikke ventet. Et absurd kaos, sa pr. ansvarlig Marte S. Schei til VG den gangen.

Den kvelden var det totalt 70.000 på Olympiastadion i Athen.

Før de kom til Athen, har guttene gjennomført konserter i Tyskland, Østerrike, Polen og Nederland.