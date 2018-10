I HARDT VÆR: Satyricon, her ved vokalist Sigurd Wongraven på Infernofestivalen i mars. Foto: GETTY IMAGES

Satyricon skal ha nektet å motta bærehjelp av jenter

Metalveteranene skal ha opptrådt ufint overfor frivillige jenter som hadde i oppdrag å laste bandets utstyr til konsert i Drammen.

Publisert: 29.10.18 15:02 Oppdatert: 29.10.18 15:17

I september holdt et av Norges største hardrockband, Satyricon, konsert ved Union Scene i Drammen.

Der skal det ha blitt trøbbel da det ble klart at bandets utstyr skulle flyttes inn og ut av konsertstedet av unge jenter, som jobber frivillig for konsertarrangøren Union Rock.

I helgen ble episoden behørig diskutert – og av mange fordømt – på den lukkede Facebook-siden Bransja Prat .

En av de som tar ordet der er arrangør Kristina Annabel Bergene Sletten, leder for Union Rock.

I motsetning til flere andre nevner hun ikke Satyricons navn. Men hun skriver:

– Situasjonen var slik at vedkommende fra bandet sa (og jeg siterer): «vi syns bærehjelpen var helt elendig. Vi vil heller ha to profesjonelle menn og det skal du fikse til load-out. Vi vil ikke ha fire jenter som ser ut som at de skal dø».

– Svært ufin

Videre melder hun:

– Og ja, kanskje de erfarte oss som for svake til å hjelpe til. Vi er 100% frivillig drevet klubb og her får bandene de arbeiderne vi har rådighet til. I tillegg var det ikke noe hjelp å få fra bandet selv. Men, poenget her er at han var svært ufin og påpekte at jeg MÅTTE fikse to mannlige bærehjelper. I rockeklubben er vi for øyeblikket bare jenter, og jeg syns personlig at det føltes veldig ubehagelig og direkte ufint å behandle oss på den måten. Og dette var ikke det eneste som skjedde den kvelden. Fra og med han kom inn døren så ble vi behandlet respektløst. Det ble blant annet sagt «er det første gangen dere har arrangert konsert, eller?».

Tore Narverud er produsent ved Union Scene. Han bekrefter overfor VG at Satyricon er bandet det snakkes om i denne episoden.

– Det er vanlig at det står i kontrakten hvor mye bærehjelp bandet skal ha, men ikke hva slags kjønn de skal være. Og her var det unge kvinner som hjalp til, forteller han.

– Det er første gang vi har fått noen kommentarer fra artistsiden til dette, legger Narverud til.

Kristina Annabel Bergene Sletten ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG.

VG har vært i kontakt med Satyricons trommeslager, Kjetil-Vidar «Frost» Haraldstad.

– Jeg har intet å melde, skriver han i en sms.

Verken Satyricon-vokalist Sigurd Wongraven eller bandets pressekontakt Anders Odden har besvart VGs henvendelser om kommentar.