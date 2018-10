DEN GANG DA: Cape i 2001, f.v.: Kjetil Tefke, Phung Hang, Hanne-Karine Sørby, Alf Gunnar Nilsen og Mette Olsson. Foto: Nina Ruud/VG

Cape klare for comeback: – Skitt, har det gått 17 år?

«Popstars»-gruppa Cape teller ett medlem mindre når de for første gang siden 2002 skal opptre sammen under «We Love The 2000s» på Telenor Arena 17. november.

Kvintetten entret den norske poparenaen via TV-serien «Popstars» på TV 3 i 2001. TV-serien floppet , men bandet tok norske pop-fans med storm . Debutalbumet «Capability» solgte til platina. De toppet VG-lista og ble nominert til Spellemann i 2002.

Cape fikk i tillegg det ærefulle oppdraget med å varme opp for Westlife i Vallhall i 2001.

Men noe oppfølgeralbum kom aldri. Gruppa kunngjorde i 2002 at medlemmene gikk hver til sitt . Nå er det imidlertid duket for nostalgi.

Phung Hang (36) , Kjetil Tefke (42) , Hanne-Karine Sørby (40) og Mette Olsson Årbø (43) er alle klare for å gå på scenen foran 16000 publikummere på Telenor Arena i Bærum 17. november. De fire har nettopp hatt sin første øvingshelg.

– Jeg kjente på bekkenet at jeg er blitt eldre og nettopp har dyttet ut et barn, ler Hang, som ble mamma for første gang for bare syv uker siden.

– Jeg tenkte ikke på at det kunne komme til å bli krevende med en baby. Men alt går hvis man tilrettelegger. Sønnen min får være med backstage utstyrt med øreklokker. Pappaen hans skal passe på, forsikrer Hang, som er samboer med musiker Pelle Nordlie (38)

– For min del er det greit å få noen dager ute av bleieskift-bobla, sfier 37-åringen, som siden Cape har jobbet som programleder, foredragsholder og musiker på si.

Hang har vanskeligheter med å skjønne at tiden har gått så fort.

– Skitt, har det gått 17 år siden vi ble ropt og skreket etter av fansen? Jeg husker folk gråt da de så oss. Det var intenst. I løpet av åtte måneder hadde vi 200 opptredener.

Hang utelukker ikke at Cape-gjenforeningen kan gi mersmak.

– Det kommer an på responsen. Man skal aldri si aldri.

Det femte Cape-medlemmet, Alf Gunnar Nilsen (37) , har takket nei til å å gjøre comeback. Men bandkollega Hanne-Karine Sørby, som han ble kjæreste med , senere giftet seg med og fikk to barn med, stiller opp. Paret ble skilt i 2016, og Sørby innrømmer at hun var litt spent på å gjøre comeback uten eksen.

– Men det går greit bare å være fire. Vi har fordelt partiene veldig greit. Alfie og jeg samarbeider for øvrig godt om barna våre på fire og ni år, sier Sørby, som i 2003 vant Frøken Norge .

Siden har hun videreutdannet seg til sosionom og jobber i dag som leder innen HR. Hun er i tillegg coach og hobbymusiker.

– Det blir spennende med comeback – i hvert fall for seks minutter og 15 sekunder, smiler hun.

– Jeg har aksept for at jeg er blitt 40 og ikke har en vedvarende popkarriere, men når vi nå øver, kjenner jeg på et savn. Det er såpass gøy å øve sammen igjen at vi sikkert ikke sier nei hvis andre spennende oppdrag byr seg. Men at vi kommer til å satse igjen? Nei, det tror jeg ikke, sier Sørby.

Derfor dropper han

Nilsen sier til VG at Cape var en helt spesiell opplevelse for en 19 år gammel gutt fra Trondheim.

– For meg tilhører det minneboken og ikke noe jeg har behov for å gjenoppleve i dag. Nå jobber jeg som byråleder i et reklame- og mediebyrå.

Kjetil Tefke er nå eneste mann i gruppa.

– Det går helt fint, men selvsagt er det trist at Alfie valgte ikke å være med. Men jeg har forståelse for at han lever et helt annet liv i dag. Det blir bare litt mer å gjøre på meg. Jeg håper å gjøre en god figur i Alfies sko, sier Tefke, som i tiden etter Cape har vært artist, sanger, musiker, skuespiller, regissør og produsent på heltid – i tillegg til å være fotograf.

– Å stå på scenen, er jo noe jeg gjør nesten daglig, men det blir gøy å opptre med gjengen igjen. Vi blir av og til fortsatt gjenkjent for disse tingene, sier Tefke, som kan fortelle at han på privaten har kjæreste og hund.

– Skremmende

Mette Olsson Årbø er i dag gift og mor til to gutter på 12 og åtte.

– De synes det er rart at mamma skal på scenen. Jeg føler meg litt modig selv også. Det er egentlig ganske skremmende, men samtidig veldig gøy.

– Hun beskriver showet mer som en gjenforening enn et comeback.

– Vi skal kose oss og tenke på gamle minner. Men i dag jobber jeg med trening og digital kompetanse innen HR, så det er jo et helt annet liv, ler hun.

Flere navn

Chris Collings, som tidligere har solgt over 200.000 billetter til åtti- og nittitallsshow sammen med arrangørmakker Thomas Borgvang, frister også med artister A1, Wyclef Jean, Sean Kingston, Amy Diamond, Basshunter, Las Ketchup og Nelly på «We love the 2000s». Andre norske trekkplaster er Dina, Spin-Up, L8R, Galaxee og 2PM.

– Dette er det største showet vi noen gang har produsert, og vi regner med å selge det helt ut. Telenor Arena har en kapasitet denne dagen på 16.000 tilskuere, siden vi bygger en stor scene over langsiden, sier Collings.

Allerede nå er det klart hvem som skal opptre under neste års «We Love The 90s» på samme arena. Se artistlisten her .