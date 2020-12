AVKORTET: Yosef Woldemariam (t.v.) og Tshawe Baqwa i Madcon. Foto: Frode Hansen, VG

Madcon søkte om 1,32 millioner, får 231.000: − I fare for å gå konkurs

Rapduoens apparat har sendt klage til Norsk kulturråd etter å ha blitt avspist med under en femtedel av det de søkte om fra kompensasjonsordningen for kulturlivet.

Behandlingen av norske artisters søknader om kompensasjon for tapt inntekt som følge av avlysninger i perioden mai-august, pågår nå i høyt tempo hos Norsk kulturråd.

Søknadsfristen var 15. september – og fortsatt er det mange som venter på svar.

VG har tidligere publisert en oversikt over artister som søkte om over en million kroner fra ordningen. Disse søkte basert på tall fra spillejobber som skulle gjennomføres sommeren 2020.

Redusert av revisor

Madcon tilhører imidlertid en annen kategori.

Artistene kunne nemlig velge å søke kompensasjon basert på gjennomsnittet av inntektene de hadde i perioden mai-august i 2017, 2018 og 2019 – eller ett eller to av disse årene – i stedet for planlagte konserter i sommer. Madcon gikk for denne gjennomsnittsbaserte løsningen.

I likhet med alle artistene VG omtalte i ovennevnte sak, har også Madcon søkt om over en million i kompensasjon.

To uker etter søknadsfristen bestemte Norsk kulturråd at alle søknader som ba om syvsifret beløp eller mer skulle gjennomgås av revisor.

KONKURSTRUET: Ifølge manager Peter Peters (t.v.) står selskapet Madcon Live AS i fare for å havne i skifteretten. Foto: Frode Hansen, VG

Dette har ikke slått godt ut for selskapet Madcon Live AS, som ifølge bedriftsdatabasen BizWeb eies av Madcon-medlemmene Tshawe Baqwa og Yosef Woldemariam, samt selskapet Madcon-manager Peter Peters har sammen med sin kone Camilla Pihl.

I søknaden la selskapet til grunn at de hadde gjennomsnittlige inntekter på drøye 2,7 millioner i perioden mai-august de tre foregående år, med et resultat på litt over 1,3 millioner for hver sommer.

Kompensasjonsordningen dekker opptil 50 prosent av de tapte inntektene.

Madcons kompensasjonskrav kom dermed på kroner 1.320.935.

Vedtatt beløp hos Kulturrådet ble imidlertid på kun 231.185.

Begrunnelsen i beslutningsdokumentet er ordknapp: «Kompensasjonen er redusert etter revisorkontroll».

– En stor feil

I en e-post til Kulturrådet gjør manager Peter Peters det klart at avkortingen er dramatisk for selskapet.

«Her mener vi at revisor har gjort en stor feil, og vi ønsker derfor å diskutere og bevise at opprinnelig beløp er korrekt. Men, for å kunne diskutere må vi jo forstå hvorfor dere så drastisk reduserer beløpet vi har søkt om? Vi står i fare for å gå konkurs!», skriver han.

VG har vært i kontakt med manageren, som ikke ønsker å kommentere saken.

I en formell klage fra Madcon Live AS til kulturrådet, påpekes det at avkortingsbeløpet på 1,1 million samsvarer med hva Madcon-medlemmene har fått fra konsertene.

«Avkortingen dere har kommet frem til sammen med revisor, er artistens uttak av overskuddet for konsertene i snitt de siste tre år, og da har dere basert kompensasjonen på hva man har sittet igjen med etter dette uttak. Mens kompensasjonsordningen er til for å søke om å få dekket det faktiske bortfallet av disse inntektene for artistene, slik vi har tolket saken», heter det der.

Seniorrådgiver Thomas Hansen ved Kulturrådets kommunikasjonsavdeling sier til VG at de forsøker å få flest mulig klagesaker behandlet før jul.

– Avkortingen er gjort etter vår beregning av gjennomsnittsresultatet for de siste tre årene, som kompensasjonen er basert på. Men klagen er nå til behandling, så jeg ønsker ikke å gå dypere inn i saken, sier Hansen.

Færre konserter i år

Madcon har lenge hatt en sterk posisjon i livemarkedet. Nå er de i samme søknadsbunke som Morten Abel – forskjellen er at Abel har fått de 1,4 millionene han ba om.

Ifølge en oversikt levert i klagen til Norsk kulturråd varierte Madcons inntekter fra 185.000 til 400.000 per show somrene 2017, 2018 og 2019.

I snitt dro de ifølge oversikten inn 294.000 per konsert i omsetning – omtrent samme prisnivå som Cezinando, D.D.E. og Lars Vaular – med et snittresultat på 140.000. Madcon har ført opp åtte konserter i Norge i perioden mai-august både i 2017 og 2019, samt 11 i 2018.

I søknaden til Kulturrådet viser Madcon til seks planlagte spillejobber i Norge i samme periode i 2020.

Thomas Hansen i Kulturrådet påpeker at det er inntektstap og merutgifter man får kompensert når man søker på gjennomsnitt.

– Antall arrangementer er ikke i seg selv et poeng, hverken for de tidligere årene eller for 2020. Det kan for eksempel hende at de seks planlagte konsertene i Norge i sommer ville ha hatt flere publikummere og dermed høyere inntekter per arrangement enn de tidligere årene.

Rødt i fjor

Madcon Live AS har hatt negativt resultat før skatt hvert år siden 2016. Regnskapsåret 2019 var selskapets svakeste til nå i så måte, med 676.000 i rødt. I tillegg hadde selskapet da en gjeld på over to millioner.

Omsetningen i fjor var også den laveste siden oppstarten i 2012, med 4,9 millioner.

Selskapets største omsetning var i 2016, med 12,7 millioner. Beste resultat før skatt var i 2014, med 3,2 millioner i pluss.

