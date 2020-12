DRAMARISK: Innspillingen av TIX’ nyeste musikkvideo ble dramatisk da han måtte bli reddet fra et basseng. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Musikkvideo ble dramatisk for TIX: − Jeg druknet nesten

Andreas «TIX» Haukeland har sluppet en ny følelsesladd låt. Her forteller ham om meningen bak sangen, og den dramatiske innspillingen av musikkvideoen.

– Låten heter «Tusen tårer». Den er oppfølgeren til «Jeg vil ikke leve», og handler om at det er tungt å bære tusen tårer. Den har betydd mye forskjellig for meg, forteller Andreas «TIX» Haukeland (27) til VG.

«Jeg vil ikke leve» gikk rett til topps på VG-lista. Låten ble også Haukelands store gjennombrudd som noe annet enn russekonge.

– «Jeg vil ikke leve» beskriver desperasjonen i ett enkelt øyeblikk, mens «Tusen tårer» skildrer depresjonen over lengre tid, sier han.

Han forteller at denne låten, den om depresjonen, symboliserer mange følelser for ham, og at han tror det blir opp til hver enkelt å tolke den.

– TIX drukner i sine egne tårer

– «Tusen tårer» er alle tårene du vet at du skal gråte, alle tårene du har grått, men som aldri stopper. Og det er symbolsk for at det er et tall på antall tårer. Det kommer til å stoppe. Jeg synger: «Enten går det bra, ellers går det over». Resten av tolkningen sparer jeg, sier han litt lurt.

Og det er nettopp disse tårene musikkvideoen skal symbolisere. Hele videoen er TIX i vann, mesteparten under vann.

Se musikkvideoen her: «Tusen tårer»

– TIX drukner i sine egne tårer... det er greia.

Men det ble kanskje litt vel virkelighetsnært. Under første dag av musikkvideoinnspillingen fikk Haukeland nemlig kjenne på hvordan det kanskje føles å drukne.

RUSSEKONGEN: Andreas Haukeland er stolt av russestemplet, men nå har han også begynt å skrive andre låter slik som «Tusen tårer». Foto: Hanna Kristin Hjardar

Den første dagen av innspillingen skulle han være fem timer under vann. Etter hvert 30 sekund fikk han lufttilførsel under vann, forteller han, men han ble ganske sliten. I tillegg fløt deler av antrekket, så han måtte ha på lodd for å bli værende under vann. Men jo våtere og tyngre antrekket ble, jo vanskeligere ble det å svømme.

Målet var å virkelig få det til å se ut som om han drukner i siste klipp av musikkvideoen, og Haukeland viste seg å ville gå litt lenger enn noen var klar over for å få det perfekte bildet.

– Jeg tar mitt siste pust og holder pusten så lenge jeg kan. Jeg skal svømme til overflaten, og har beregnet omtrent hvor langt tid jeg bruker opp. Men så veier jeg mye mer enn jeg planla, forteller han.

– Druknet nesten

I taket over bassenget var det helt mørkt, men under vann kom det lys fra alle kanter. Haukeland mistet retningssansen og svømte feil vei.

– For hvert svømmetak jeg tar, blir jeg dratt nedover. Jeg kommer meg ikke opp. Pelsen er så tung, og jeg mister muskler. Det er lettere å synke enn å flyte.

På et vis ble han redd, han fikk faktisk panikk. Men de hadde undervannshøytalere, dermed sank han til lyden av sitt eget refreng av «Tusen tårer».

– Det var veldig spesielt, sier han og tenker seg om:

– På et punkt innså jeg «fuck, det går ikke», og da var det sinnssykt mange tanker samtidig. En tanke jeg husker var at det var forferdelig vakkert. Det var derfor jeg holdt pusten for lenge, for jeg lå der og nøt øyeblikket. Dessuten skulle vi ha det klippet, sier han, og legger til:

– Og det var fint å ligge der og høre: «Gråter meg over kanten». Hele opplevelsen ga låten en helt ny dimensjon og dybde.

TØFT ÅR: Andreas «TIX» Haukeland tror mange kommer til å ha en tøff jul, etter et vanskelig år. Derfor vil han gi låten «Tusen tårer» som en julegave til fansen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Etter mye kaving under vann, kom det en dykker. Dykkeren drar ham opp, og den skremmende stunden avbrytes av vannet som skvulper og lettet latter.

– Der druknet jeg nesten, sier Haukeland når han kommer til overflaten.

Så ler de det bort. Like etterpå må russekongen ut i vannet igjen. De skal holde på i to timer til.

– Dagene etter skjønte jeg hvor seriøst det egentlig var. Vi måtte avlyse alt jeg hadde i kalenderen, og jeg har alltid mye i kalenderen. Etter å ha vært under vann hele dagen, i fem timer, var kroppen helt ferdig. Det var en veldig krevende innspilling, sier han.

– Jeg skjønte vel ikke før etterpå hvor galt det kunne gått.

TIX fremførte «Tusen tårer» i slutten av november på P3 Gull. Men den ble ikke sluppet før natt til 1. juledag.

– Det er kjemperart å slippe en låt en måned etter den først har blitt fremført. Med tanke på business er det skikkelig dumt, men jeg vil at låten skal få sitte litt hos folk, sier han.

– Folk trenger tid til å ikke bare spille av låten, men lytte, tenke over den og forstå hva det betyr – få sitt eget forhold til den. Og det er veldig utradisjonelt.

Han forteller at «Tusen tårer» er en julegave til fansen, men at den først kom etter julaften fordi han vet at en trist låt også kan dra folk ned.

– Så de som ville feire en gledelig jul, med julesang og å gå rundt treet skulle få lov til det. Og så håper jeg denne låten kom på riktig tidspunkt for de som trengte det.

– Det er litt utradisjonelt. Jeg vet ikke om det har blitt gjort før. Men det er vel litt i TIX’ ånd.