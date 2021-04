ROCKEVETERAN: Mick Jagger, her i Venezia i 2019. Foto: Camilla Morandi / IPA / IPA Milestone

Derfor har Mick Jagger skrinlagt biografien for godt

Manuset foreligger. Rolling Stones-vokalistens liv oppsummert med 75.000 ord. Men ingen får lese det.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Vel – hele Mick Jaggers liv er ikke dokumentert i manuset. Han skal nemlig ha skrevet det på 80-tallet, og en god del har skjedd siden den tid.

Men planen var den gangen å gi det ut i bokform. I 2017 fortalte forlegger John Blake i et langt innlegg i The Spectator at han var i besittelse av det uferdige manuset, men at Jagger for lengst har lagt boken på is.

Nå forklarer Jagger (77) til Matt Everitt i BBC6 Music hvorfor det ble sånn.

– Jeg likte det ikke ... Å gjenoppleve livet mitt. Det forstyrret nuet, sier den britiske rockerebellen.

Han ga opp prosjektet fordi det var for krevende.

– Noe sånt er ikke gjort på en uke. Det tæret på å hente gamle følelser frem igjen, gjenopplive gamle vennskap og dykke ned i oppturer og nedturer.

NORGE: Mick Jagger under Stones-konserten på Telenor Arena i Bærum i 2014. Foto: Trond Solberg, VG

Jagger beskriver arbeidet med boken som både kjedelig og opprivende, og han hevder at han har gitt pengene han fikk for avtalen, tilbake til forleggeren.

Han hevder at han sa til forleggeren at han kunne komme til å ta opp jobben ved en senere anledning.

– Jeg tror jeg sa noe dumt som at jeg ikke husket at jeg hadde skrevet det. Men det var ikke det. Jeg likte bare ikke prosessen.

John Blake uttalte i sin kommentar for fire år siden at det er «et lite mesterverk» han sitter på, selv om Jagger aldri fullførte skrivejobben.

Da er det andre ting Jagger heller vil bruke tiden på. Stones-frontfiguren, som i 2019 ble hjerteoperert, har brukt «lockdown»-perioden under coronapandemien til å lage musikk.

– Jeg har skrevet mange låter og gjort flere innspillinger. Selvsagt er det ikke som å befinne seg i samme rom som andre musikere. Ingenting kan erstatte akkurat det. Men en av de tingene som har holdt meg gående gjennom denne perioden, er å spille inn musikk og rigge til små studioer her og der, forklarer han.