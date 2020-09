Sval viser frem kjæresten i musikkvideo

VG-Peil-Logo Viser frem kjæresten i musikkvideo Sval Rosenløw Eeg (21) var ikke sikker på om hun noen gang kom til å finne kjærligheten. Nå vil hun vise at det er like naturlig å være sammen med en kvinne som en mann. Randi Midtskog Av Publisert 23. september, kl. 13:48 Erik Carswell I musikkvideoen til låten «Where Do We Go», dukker kjæresten Rebekka Milde (25) opp. Randi Midtskog Av Publisert 23. september, kl. 13:48

Foto: Erik Carswell

– For meg har det vært viktig å se representasjon i kjærligheten mellom kvinner. Dermed var det naturlig at den personen jeg skulle ha med i en kjærlighetshistorie også var en kvinne, sier Sval Rosenløw Eeg (21) til VG.

På fredag slipper hun låten «Where Do We Go», der kjæresten Rebekka Milde (25) er med i videoen.

– Jeg vil vise frem de relasjonene jeg selv synes var så viktige da jeg var ung. At det å være i et forhold med en kvinne, er en naturlig del av noens historie.

– Kjærlighet har vært vanskelig

Låten handler om å finne kjærligheten for første gang, og hvordan det er å finne seg selv samtidig som man finner kjærligheten.

– Det ga veldig mening at jeg skulle ta med noen som jeg er komfortabel med og har kjent lenge, og derfor ble det Rebekka. Jeg ville fortelle en historie som representerer mitt liv, sammen med kjæresten.

Foto: Skjermdump Instagram/@svalre

– For meg har kjærlighet vært veldig vanskelig til tider. For bare noen år siden, trodde jeg det var noe jeg ikke kom til å ha i livet mitt. På mange måter handler sangen om det å falle for noen uten de beste forutsetningene, sier artisten.

Måtte avbryte turné

I mai i fjor delte Sval et bilde av kjæresten på Instagram for første gang. Da hun slapp låten «(I Can't Be Your) Medicine» i sommer, sa hun til VG at kjærligheten blomstret både før og under coronaperioden.

21-åringen var midt i en turné med svenske Veronica Maggio da Norge ble coronastengt.

– Jeg gleder meg skikkelig til å turnere igjen når verden tillater det. Akkurat nå er jeg i studio med noen superflinke produsenter, så det kommer definitivt mer musikk fremover. Så får vi se når det blir album, sier Sval.

