FORSIKTIG OPTIMIST: - Alle ønsker vi oss en heidundrande sommer på kultursiden, og nå føler jeg at festivalene, helsemyndighetene og Kulturdepartementet er på samme spor, sier kulturminister Abid Q. Raja etter dagens møte med de største norske festivalarrangørene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Raja møtte norske festivalarrangører: Vil finne festival-løsning i sommer

De neste to ukene skal norske festivaler jobbe på spreng for å finne en løsning på festivalsommeren 2021.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

De største norske musikkfestivalene fikk i dag et etterlengtet møte med kulturministeren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Formålet var å legge en så god plan som mulig for avviklingen av sommerens festivaler.

– Det var et konstruktivt og godt møte, hvor også Helsedirektoratet og FHI deltok på deler av møtet. Det er ingen tvil om at Abid Raja vil ha mest mulig fart i feltet, selv om han er realistisk med tanke på smittesituasjonen, og at det fortsatt vil være uforutsigbarhet knyttet til den i flere måneder fremover, sier Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører til VG.

Kulturminister Abid Q. Raja er av samme oppfatning om møtet.

– Jeg må få dele ut ros til arrangørene, for absolutt alle som hadde ordet la vekt på trygghet og sikkerhet for publikum. Ingen var interesserte i å presse frem en åpning, og det satte både helsemyndighetene og jeg stor pris på, sier Raja til VG.

Også daglig leder i Øyafestivalen, Tonje Kaada, var fornøyd etterpå og kalte det «et fint møte».

– Ja, det var fint å få møte både Raja og representater fra Helsedirektoratet og FHI. Jeg opplever at Kulturministeren har god forståelse for vår situasjon og ønsker å bidra med gode løsninger, sier hun.

Under ledelse av Frank Nes i Bergen Live har norske festivaler utarbeidet et foreløpig notat kalt «Return to live» som tar for seg mulige scenarier for festivalsommeren. Denne skal det nå jobbes videre med.

– De neste to ukene - før neste møte - vil denne gruppen lage en konkret veileder for gjenåpning og hvordan dette kan gjøres i forhold til blant annet dette med kohorter på festivaler.Det er viktig at festivalene lager en fleksibel plan for sommeren, for eksempel hvordan man kan ned- eller oppskalere arrangementet, alt etter hvordan smittesituasjonen er, forteller kulturminister Raja.

Tone Østerdal i Norske kulturarrangører tror det var en øyeåpner for helsemyndighetene å fastslå hvor profesjonelle arrangørene er med tanke på risikoanalyser og planlegging, og hvor langt de store festivalene nå faktisk har kommet i tenkingen om hvordan man kan komme tilbake til de store publikumsarrangementene.

– Så savnet vi kanskje noe mer frampek om hvordan de ulike støtteordningene skal innrettes for å hjelpe på situasjonen for både festivaler og andre bransjeaktører fremover. Vi har vært tydelige på at vi setter enormt stor pris på at kulturministeren gang på gang makter å skaffe pengene. Men pengene må ut i feltet før de har en reell effekt, sier Østerdal og minner om at det fremdeles er festivalaktører som ikke har fått avklaring om kompensasjonen for 2020.

– Og før vi får tydeligere indikasjoner på innrettingen av de ulike ordningene i 2021, blir det vanskelig for mange å hente ansatte og sesongarbeidere tilbake for å planlegge for fullt. Det mest vesentlige her er spørsmålet om hvilke typer kostnader som vil bli dekket dersom arrangementene ikke kan gjennomføres, og da er dekning av kostnader til lønn, administrasjon og markedsføring sentrale stikkord, mener hun.