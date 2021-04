MUSIKKPRODUSENT: Dr. Dre er ikke egentlig en doktor. Navnet er et artistnavn, og han jobber med å lage musikk. Foto: VALERIE MACON / AFP

Dr. Dre avviser overgrepsanklager i nye rettsdokumenter

Artisten mener ekskona kommer med falske anklager for å skvise ham for penger.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Den verdensberømte artisten Dr. Dre (56) avviser anklagene ekskona Nicole Young (50) har fremmet mot han, hvor hun sier han misbrukte henne før de ble gift – og på bryllupsnatten.

Hun har også anklaget ham for å ha tvunget henne til å skrive under på ektepakten – en avtale om hvem som eier hva i ekteskapet. Young har også påstått at ektemannen rev denne i stykker to år inn i ekteskapet.

Det er nettopp denne avtalen Dr. Dre mener den fraseparerte kona forsøker å vri seg unna ved å fremme anklagene mot ham, hevder han i nye rettsdokumenter kjendisnettstedet TMZ har fått tak i.

I dokumentene beskriver han anklagene som «hårreisende».

Dre hevder også at han aldri rev i stykker kontrakten, at den er gyldig, og at kona skrev under frivillig.

FØR BRUDDET: Ekteparet Dr. Dre og Nicole Young før det bitre bruddet. Foto: Tammie Arroyo / AFF

Det separerte ekteparet går gjennom en særdeles bitter og sjeldent offentlig skilsmisse.

I låten «Greedy Bitch», som lekket i februar i år, kom Dre med tydelige og krasse spark mot Young.

Én av strofene kan oversettes til norsk med: «Prøve å ta livet av meg med løgnene og fornærmelsene».

Et annet lød som følger: «Jeg ser at du prøver å fucke meg opp mens jeg ligger på operasjonsbordet.»

Artisten var nylig innlagt på sykehus med hjerneblødning.

Dr. Dre og Young hadde vært gift i 24 år da det i fjor sommer ble kjent at hun hadde søkt om skilsmisse. Paret har sønn på 24 og en datter på 20 sammen. Dr. Dre har i tillegg fire barn fra tidligere forhold.

Rap-mogulen, som egentlig heter Andre Young, skal være god for rundt seks milliarder kroner.