NY LÅT: Aurora Aksnes slapp ny låt denne uken. Den har et personlig og tydelig budskap. Foto: Isak Okkenhaug/PETROLEUM

Aurora om homoterapi: − Kan ikke tenke meg noe mer traumatisk

Aurora Aksnes (25) kommer med et tydelig og personlig budskap i kampen mot det å måtte kureres for noe man er.

– Det er helt utrolig at man ikke har kommet lenger i 2021 at man ikke kan elske den man vil, sier Aurora Aksnes.

Den 25-år gamle artisten sitter hjemme i leiligheten og nyter tilværelsen. Hun virker avslappet og fornøyd over telefonen – og det har hun all grunn til være.

På onsdag slapp hun nemlig singelen «Cure for Me», som er den andre singelen fra det kommende albumet som slippes i høst.

– Nesten samtidig som regjeringen annonserer et i overkant kompromissbasert forslag om konverteringsterapi kommer Aurora med sin mest tydelige og følgelig mest politiske låt, skriver VGs anmelder.

PERSONLIG: Artisten Aurora Aksnes liker både menn og kvinner, men sier at kampen mot homoterapi ikke bare er hennes kamp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vanskelig å være seg selv

Låten tar utgangspunkt i det faktum at det fortsatt er lov å «kurere» noen fra homofili, såkalt «homoterapi» – en tematikk som er svært personlig for 25-åringen.

– Sangen er inspirert av det å bli fortalt at den man er født som er noe vi må endre på fordi vi er litt annerledes. Det er vanskelig å være seg selv, og elske seg selv, når verden roper om at det er masse som er feil med deg, sier Aksnes.

Og legger til med sårhet i stemmen:

– Jeg kan ikke tenke meg noe mer traumatisk enn å få beskjed om at du er født så feil at du må kureres og helbredes – som om kjærlighet er noe som må kureres som en sykdom.

– Ikke min kamp, men deres

For 25-åringen er dette svært personlig siden hun selv liker både kvinner og menn.

Likevel er det ikke bare seg selv hun tenkte mest på da hun skrev denne sangen.

– Jeg har vært privilegert og jeg har hatt lett for å akseptere min seksualitet. I tillegg har jeg vært en del av en familie og et miljø som har akseptert den jeg er.

– Det er ikke min kamp som er inspirasjonen – men deres.

FRI: Artisten Aurora kommer med nytt album til høsten – det handler om å ikke skamme seg og å være fri. Foto: Frode Hansen

Aurora har lenge stått i front og kjempet en kamp for alle de som føler seg utenfor.

Derfor er det ikke unaturlig at tilhengerne hennes kaller seg for «Warriors & Weirdos».

Mange av dem er også en del av LHBTQ+ – samfunnet, og har vanskelige erfaringer og historier knyttet til det å være skeiv.

– Det er viktig å distansere seg fra de menneskene og miljøene som ikke godtar det mennesket du er. Og huske at det finnes en verden og en familie der ute som vil ta deg imot akkurat sånn som du er.

Å skape en sånn familie har hun definitivt klart med musikken sin.

– Burde føle oss frie

Til høsten kommer Aurora med et nytt album, der temaene handler om at man ikke skal skamme seg for det menneskelige i oss.

– Platen blir en kamp mot alle som prøver å nedtone forskjellene, naturen, lystene og alle de tingene som gjør oss til mennesker. Det er usunt. Vi burde føle oss frie.

Artisten avslører at hun har gjort ting på en litt annen måte enn før.

– Jeg har jobbet veldig mye med å ikke være så høytidelig. Dette albumet er laget med mye humor og lekenhet, noe som jeg føler man kan trenge litt.

– Jeg tar musikk, og oppgaven musikken har, som veldig alvorlig. Derfor har det vært deilig å kunne leke litt, innrømmer hun.

TIKTOK: Aurora Aksnes har blitt populær på TikTok, der hennes kanskje mest kjente låt «Runaway» gikk viralt. Foto: Lise Åserud / NTB

Aurora gleder seg til å holde konsert igjen, og hun skal blant annet spille på store «venues» i prestisjebyene New York og Los Angeles.

– Jeg ser frem til å spille foran ekte mennesker igjen. Det er en viktig påminnelse på hvem som hører på og føler tilhørighet til musikken. Det er rørende å oppleve det, forteller hun.

Verdensstjerne på TikTok

Men for tiden er det en seks år gammel låt som får mest oppmerksomhet.

I høst som var fikk «Runaway» en oppblomstring uten like etter å ha gått viralt på videodelingstjenesten TikTok.

Låten som fikk Billie Eilish til å ville bli artist seiler nå opp som en av de mest spilte og etterspurte sangene i verden.

«Runaway» har fortsatt en million daglige streams, og ligger i skrivende stund på 102. plass på Spotify globalt.

LYKKE: Aurora er populær også internasjonalt, men hun understreker at det ikke er suksess som gjør henne lykkelig. Foto: Klaudia Lech

Den har nesten 300 millioner avspillinger på Spotify, og var også svært nær ved å komme på den prestisjefulle, offisielle USA-hitlisten Billboard Hot 100.

Låten lå faktisk rett under, helt på toppen av Billboards «bubbling under»-liste, i to uker. I praksis på 101. plass i USA.

– Det er veldig rart, det er så mye musikk i verden. Det er absurd. Det er gøy å nesten komme på en så ikonisk liste som Billboard, konstaterer Aurora.

Likevel understreker hun at det ikke er suksess og eller et visst antall avspillinger som gjør henne lykkelig.

– Det er ikke det som gjør meg lykkelig. Det som gjør meg lykkelig er å være musiker og kunne stå for ting og samle folk rundt det som er viktig.