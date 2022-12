POPSTJERNE: Jin har kvittet seg med det meste av håret.

Her er BTS-stjernen Jins nye militær-look

Kim Seok-jin (30), best kjent som Jin, startet militærtjenesten tirsdag.

Mange fans hadde samlet seg utenfor «bootcampen» i Yeoncheon i Sør-Korea for å få et glimt av boyband-stjernen. De stilte med bilder av 30-åringen og håpet å få et glimt av stjernen før han forlot «friheten».

Han ble imidlertid fraktet i bil og kjørt inn porten til «bootcampen» uten å hilse på de fremmøtte, skriver Reuters.

Det var også skjerpet sikkerhet rundt området på grunn av den celebre personens ankomst, med både ambulanser og mye politi på plass.

FANS: Mange hadde møtt opp for å få et glimt av Jin.

Det har skapt stor oppstandelse i Sør-Korea at den populære gruppen nå går inn i en lang periode uten å kunne opptre som de pleier.

– Både selskapet og medlemmene i BTS gleder seg til at de samles igjen som en gruppe rundt år 2025 etter å ha fullført sine militære forpliktelser, uttalte managementfirmaet Bighit Music i oktober.

Jin er den eldste av de syv medlemmene i K-pop-suksessen BTS og den første som blir med i militæret. Nå venter 18 måneders tjeneste på 30-åringen, som søndag barberte av det meste av sveisen.

Han delte selv bilde i fanbase-forumet Weverse.

«Det er finere enn jeg hadde trodd», skrev han om sin nye look.

Sånn er det tilhengerne er vant med å se artisten:

FØR: Jin, her avbildet på en pressekonferanse i Seoul i fjor vår.

Ifølge sørkoreansk lov må alle funksjonsfriske menn i alderen 18–35 tjenestegjøre mellom 18 og 21 måneder. Formålet er å ruste seg mot trusselen fra nabolandet Nord-Korea.

Men det gis unntak til meritterte idrettsutøvere, musikere og dansere, fordi de antas å styrke landets renommé.

Politikere og flere andre har tatt til orde for at K-pop-stjerner som BTS må falle under denne betegnelsen, men boyband-medlemmene har selv valgt å tjenestegjøre.

STO VAKT: Soldater og politi foran inngangen til treningsleiren i Yeoncheon.

BTS har lenge vært blant verdens mest populære artister. Bandet har blant annet satt verdensrekord på YouTube – flere ganger. De gjør også suksess med soloprosjekter, og da Jin i oktober lanserte låten «The Astronaut», var det med hjelp fra norske Kygo (31) og britiske Coldplay.

ALLE: f.v.: Jin, Suga, V, Jungkook, RM, Jimin og J-Hope på American Music Awards i Los Angeles i fjor.

Fått med deg disse klippene av BTS? Se VGTV: