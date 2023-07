SANG SAMMEN: Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta) og Tony Bennett, her i 2011.

Lady Gaga hyller Tony Bennett: − Langt og sterkt farvel

– Jeg har sørget over tapet av Tony i lang tid, skriver popstjernen, halvannen uke etter at hennes musikalske partner gikk bort.

Den amerikanske jazz- og tradisjonspopsangeren Tony Bennett døde 21. juli. Han ble 96.

Bennett var for lengst en etablert legende før han samarbeidet med Lady Gaga (37); samtidig sørget partnerskapet for betydelig ny oppmerksomhet rundt ham på tampen av karrieren.

Nå har Gaga postet et hyllestinnlegg om ham på Instagram.

– Jeg har sørget over tapet av Tony i lang tid. Vi hadde et veldig langt og sterkt farvel, skriver hun der.

– Jeg kommer til å savne min venn for alltid. Jeg kommer til å savne å synge med ham, spille inn med ham, snakke med ham, stå på scenen sammen.

Aldersforskjellen mellom de to spilte ingen rolle, ifølge Gaga. Tvert imot mener hun at både hun selv og Bennett fikk noe eget ut av akkurat den.

– Selv om det var fem tiår mellom oss, var han min venn. Min ekte, sanne venn.

Smertefullt og vakkert

I 2021 fortalte Bennetts kone, Susan Crow til AARP Magazine at Bennett var blitt diagnostisert med Alzheimers da han var 90 år gammel.

Gaga beskriver det å miste sin venn til sykdommen som smertefullt.

– Men det var også veldig vakkert. En tid med hukommelsestap er en så hellig tid i en persons liv. Det er en følelse av sårbarhet og et ønske om å bevare verdighet. Alt jeg ønsket var at Tony skulle huske hvor mye jeg elsket ham og hvor takknemlig jeg var for å ha ham i livet mitt. Men ettersom det bleknet sakte, visste jeg innerst inne at han delte med meg det mest sårbare øyeblikket i livet sitt han kunne – å være villig til å synge med meg mens hans vesen forandret seg så dypt. Jeg vil aldri glemme denne opplevelsen. Jeg vil aldri glemme Tony Bennett.

Gaga kommer også med en oppfordring om ikke å stue bort de eldre, og ikke vende ryggen til dem når ting forandrer seg.

– Ikke trekk deg tilbake når du føler deg trist, bare fortsett rett frem, tristesse er en del av det. Ta vare på de eldste og jeg lover at du vil lære noe spesielt. Kanskje til og med magisk. Og vær oppmerksom på stillheten – noen av min musikalske partner og mine mest meningsfulle utvekslinger var uten melodi i det hele tatt, skriver hun, og avslutter slik:

– Jeg elsker deg, Tony. Kjærlighet, Lady.

