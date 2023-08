DØDE ONSDAG MORGEN: Sixto «Sugar Man» Rodriguez ble 81 år gammel.

Sixto «Sugarman» Rodriguez er død

Den mytiske musikeren ble 81 år gammel.

Det er hans egen hjemmeside som har offentliggjort den triste nyheten.

«Det er med dyp sorg at Sugarman.org kunngjør at Sixto Diaz Rodriguez døde tidligere i dag. Vi sender våre mest dypfølte kondolanser til hans døtre - Sandra, Eva og Regan - og til resten av hans familie», heter det i uttalelsen.

Sixto Rodriguez ble hentet frem fra mørket gjennom den Oscar-vinnende filmen «Searching For Sugar Man» i 2012, lagd av den svenske regissøren Malik Bendjelloul.

Den forteller historien om hvordan Rodriguez på 1970-tallet satser på en musikk-karriere og spiller inn to plater, «Cold Fact» og «Coming From Reality», som produsentene har klokkertro på, og som de tekstmessig sammenligner med Bob Dylan.

Men ingenting skjer. Sixto Rodriguez gir opp musikken, tar lavtlønnede jobber i andre bransjer i Detroit og forsvinner inn i obskuriteten, .

Se «Searching For Sugar Man» på VGTV!

I USA og Europa blir Rodriguez i over tyve år. Derimot blir han - uten å vite det selv - svært populær i Australia, New Zealand og spesielt i Sør-Afrika. På 1990-tallet oppstår det imidlertid rykter om at Sixto Rodriguez - med tilnavnet Sugar Man - er død.

Dette får to fans fra Cape Town - Stephen «Sugar» Segerman og Craig Bartholomew Strydom - til å starte letingen etter sitt idol for å finne ut om ryktene stemmer.

Det er denne leteaksjonen som «Searching For Sugar Man» tar for seg. Filmen vant Oscar for beste dokumentar i 2012, og stakk også av med den britiske BAFTA-prisen.

Og Sixto «Sugar Man» Rodriguez ble endelig et verdensnavn igjen.

FIKK EN KARRIERE: Etter over tyve år i glemsel, fikk Sixto «Sugar Man» Rodriguez endelig en karriere i kjølvannet av 2012-dokumentaren «Searching For Sugar Man».

