Eksen til Sigrid åpner opp om bruddet: − Utrolig trist

Ekskjæresten til den norske artisten Sigrid åpner opp om bruddet i TV-serien «Eksponert» på NRK: – Det er utrolig trist, fullt av sorg.

Frikjørerstjernen Nikolai Schirmer (31) var tidligere kjæreste med artisten Sigrid Solbakk Raabe (26), før det ble slutt sommeren i fjor.

Nå åpner Schirmer opp om bruddet i TV-serien Eksponert på NRK. Ved flere anledninger får seeren se han gråte mens han snakker om tiden etter bruddet:

– Her er det noe jeg ikke lett kommer til å finne igjen. Jeg har aldri elsket noen som jeg elsker ho, sier han åpenhjertig inn i kameraet.

– Det er sorg på samme måte som om noen dør. Det er en person du er veldig glad i som bare forsvinner, legger han til.

Det var Nordlys som omtalte saken først.

STJERNE: Her avbildet i forbindelse med opptreden på The Royal Academy of Arts Summer Exhibition Preview Party i London onsdag denne uken.

Han beskriver lange våkenetter på grunn av sorgen.

– Jeg våkner klokken tre, klokken fire og klokken fem. Jeg får ikke sove fordi jeg er så urolig. Og jeg drømmer om henne, sier han i serien.

I spørsmål fra Nordlys om hvorfor han bretter ut om sorgen foran kamerat, svarer han at det hadde føltes rart å ikke dele det:

– Det hadde vært underlig av meg å unngå å fortelle om den sterkeste opplevelsen som skjedde det året. Selv om man ikke vil oppleve hjertesorg, så er det en del av livet og jeg synes det var fint å kunne dele om det, sier han til Nordlys.

Skikjører Nikolai Schirmer har over lengre tid gjort stor suksess med sine ski-videoer på YouTube og Instagram.

I serien «Eksponert» på NRK følger man venneparet Schirmer og Kristier Kopala gjennom livet, noe som innebærer skikjøring, filmproduksjon og kjærlighetssorg.

Sigrid møtte Schirmer – som er profesjonell frikjører – under innspillingen av en reklame for Gore Tex. Det betrodde hun under et besøk hos «Lindmo» i 2021.

Sigrid bekreftet høsten 2022 til VG at hun hadde blitt singel, og at hun nylig hadde gått igjennom et kjærlighetsbrudd.

Tromsøværingen Schirmer omtales som en av Norges beste frikjørere. Han har gjort seg bemerket med flere viral-videoer med halsbrekkende skikjøring.

