JONAS BROTHERS: F.v.: Kevin Jonas, Nick Jonas og Joe Jonas i Hollywood mandag.

Jonas Brothers hedret, viste frem datter for første gang

Da Jonas Brothers ble hedret på Hollywood Walk of Fame mandag, satt Nick Jonas’ ett år gamle datter blant publikum.

Den amerikanske søskentrioen hadde med seg konene sine til den høytidelige seremonien. To av popbrødrene hadde også med seg barna.

Nick Jonas (30), som ble pappa for første gang i januar i fjor, viste for første gang frem den lille jenta i offisiell sammenheng.

Malti Marie Chopra Jonas satt på fanget til mamma, skuespiller Priyanka Chopra (40), mens pappa og de andre poserte og holdt tale.

BLIKKFANG: Priyanka Chopra og datteren Malti Marie Chopra Jonas. Helt til venstre sitter skuespiller Sophie Turner, som er gift med Malti Maries onkel, Joe Jonas.

– Dette er en veldig spesiell dag, sa Kevin (35), Joe (33) og Nick til Fox News Digital.

De gir fansen mye av æren for suksessen.

– Vi hadde ikke vært her uten dem og støtten fra venner og familie, som også er med oss her i dag. Ser dere, her står vi! Vi klarte det, mamma, sa en stolt Kevin.

Han hadde med kona Danielle Jonas (36) og deres to døtre, Alena Rose Jonas (8) og Valentina Angelina Jonas (6).

Også Joe Jonas og skuespillerkona Sophie Turner (26) har to døtre, den yngste kom til verden i fjor sommer, mens eldstebarnet er to år. De hadde imidlertid ikke med seg avkommet til seremonien.

– Til mine to hjemme, pappa elsker dere herfra til månen og tilbake, sa Joe Jonas i talen, ifølge People.

FAMILIE: Bak f.v.: Danielle Jonas, Kevin Jonas, Priyanka Chopra, Nick Jonas, Joe Jonas og Sophie Turner. Foran f.v.: Alena Rose Jonas og Valentina Angelina Jonas, døtrene til Danielle og Kevin.

Jonas Brothers, som også er skuespillere, ble i sin tid kjent gjennom Disney Channel. Gruppen ga ut flere album før de bestemte å satse hver for seg. I 2019 ble de imidlertid gjenforent og ga ut nytt album sammen – «Happiness Begins».

Prestisjetungt

Når en kjendis eller en gruppe belønnes med egen stjerne på den ærverdige Hollywood-gaten, er det resultat av en iherdig kampanje i regi av denne personen eller gruppens tilhengere.

Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter. Bare et fåtall av disse ender opp med stjerne.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: