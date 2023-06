TMZ: Quincy Jones til sykehus etter medisinsk nødsituasjon

Reagerte på mat, skriver det amerikanske kjendisnettstedet.

Ambulansepersonell ankom den legendariske musikkprodusentens L.A.-hjem og fraktet ham til legevakten for å bli sjekket, melder TMZ.

Det skal ha skjedd rundt midnatt natt til søndag, norsk tid.







RADARPAR: Quincy Jones og Michael Jackson, her etter Grammy-prisutdelingen i 1984, med åtte priser for det som fortsatt er tidenes mest solgte album, «Thriller» fra 1982.

90 år gamle Jones, blant annet kjent for produksjon på Michael Jacksons største plater, hadde ifølge TMZ en medisinsk nødsituasjon – alvorlig nok til at han bestemte seg for å haste avgårde til en medisinsk sjekk.

En representant for Jones sier ifølge TMZ at musikklegenden fikk en reaksjon på maten han spiste, og videre at nødnummeret 911 ble ringt for sikkerhets skyld.

TMZ skriver at ambulansepersonell raskt ankom Jones’ hjem og tok ham til legevakten for å bli sjekket ut.

Der skal han ha fått legesjekk og klarsignal til å dra hjem igjen – og Jones representant understreker at produsenten var ved bevissthet hele tiden.

Jones markerte seg innen jazz og som dirigent på femtitallet, før han ble mer fokusert på pop- og filmmusikk.

Han har gjennom karrieren fått 80 Grammy-nominasjoner; 28 av dem endte med pris.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post