SINT: Taylor Swift.

Taylor Swift raser mot Damon Albarn: − Fullstendig feil

Britpop-legenden hevder at Swift ikke skriver sine egne låter, hvilket ikke gjør henne blid. Albarn beskylder avis for å ha laget «clickbait» av utsagnet hans.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Det er i et lengre intervju med Los Angeles Times at Damon Albarn (53) – med over 30 års fartstid i storselgende band som Gorillaz og britpop-gigantene Blur – diskrediterer en av de største artistene i moderne tid.

Der diskuterer han låtskriving med journalisten, og mener at moderne låtskrivere legger for mye vekt på lydbilde og attityde. Reporteren repliserer med å trekke frem Taylor Swift (32) som et eksempel på det motsatte.

– Hun skriver ikke sine egne låter, sier Albarn – hvorpå journalisten påpeker at jo, det gjør hun, og at noen av låtene skriver hun sammen med andre.

– Det teller ikke, mener Albarn.

Han legger til at han ikke ønsker å spre dårlig stemning, men:

– Jeg sier bare at det er en stor forskjell på en låtskriver og en låtskriver som skriver sammen med andre.

– Skadelig

Albarn understreker at det musikalske resultatet godt kan bli bra uansett, og påpeker at en artist som jazzlegenden Ella Fitzgerald aldri skrev en låt.

Han trekker også frem Billie Eilish og hennes musikalske makker, broren Finneas, som eksempel på ferske artister som treffer ham bedre enn Swift.

SYNSER OG SWIFT: Damon Albarn.

Uttalelsene faller ikke i god jord hos Swift, som fyrer tilbake fra Twitter:

– Damon Albarn, jeg var så stor fan av deg frem til jeg leste dette. Jeg skriver ALLE mine egne låter. Ditt «hot take» er fullstendig feil og SÅ skadelig, melder Swift.

– Du trenger ikke å like mine sanger, men det er for jævlig at du prøver å diskreditere min låtskriving. WOW.

Swift har en melding til på lager:

– PS. Jeg skrev denne tweeten helt selv, i tilfelle du lurer.

Albarn svarer på Twitter at han er «helt enig» med Swift.

– Jeg hadde en samtale om låtskriving og dessverre ble den redusert til «clickbait». Jeg ber om forlatelse, uten forbehold og ubetinget. Det siste jeg vil er å diskreditere din låtskriving. Jeg håper du forstår.

Swift har ikke latt høre mer fra seg i skrivende stund – men det har fansen hennes, som fillerister Albarns forsøk på å dra «clickbait»-kortet.

– Det er ikke clickbait når det er et faktisk sitat av en ting du sa, påpeker en av dem.