Vokalist, musiker og grunge-legende Mark Lanegan er død, 57 år gammel.

Det melder Variety tirsdag kveld.

Han døde i hjemmet sitt i Irland, tirsdag morgen.

– Vår elskede venn Mark Lanegan gikk bort denne morgenen i sitt hjem i Killarney, Irland, skriver venner av ham på Lanegans Twitter-konto og legger blant annet til:

– En elsket sanger, låtskriver, forfatter og musiker… Vi ber om respekt for familiens privatliv.

Gjennom karrieren arbeidet Lanegan sammen med blant annet Kurt Cobain, Moby og Isobel Campbell.

Lanegan var vokalist og medgrunnlegger av grungebandet Screaming Trees på midten av 90-tallet og tidligere medlem i Queens of the Stone Age. I tillegg var han kjent for sine mange egne soloutgivelser.

På Twitter tar flere musikkstjerner farvel med grunge-legenden.

Peter Hook, bassist og medgrunnlegger av «Joy Division» og «New Order», skriver at Lanegan var en nydelig mann.

– Han forlater oss med fantastiske ord og musikk, skriver han.

Også artisten Moby skriver på Twitter:

– Hvil i fred, gamle venn.

Vokalist i bandet «Charlatans» skriver at det er forferdelige nyheter.

– Reis trygt, mann – du vil bli savnet.

Vokalist, tidligere Nirvana-trommis og grunnlegger av Foo Fighters Dave Grohl har omtalt Lanegans album «The Winding Sheet» som «et av de beste albumene gjennom tidene», skriver musikknettstedet Pitchfork.

Senest i 2019 spilte Lanegan på Vulkan Arena i Oslo. Konserten, til tross for hans rike karriere, fikk lunkne anmeldelser.

Lanegan etterlater seg kona Shelley.