Eurovision 2022: Fornektelsen

Av Stein Østbø

OMSTRIDT: Jamala fra Ukraina vant Eurovision-finalen i 2016 med konkurransens mest politiske låt noensinne - i en konkurranse som arrangørene i EBU tviholder på er apolitisk.

Den likegyldige nonsjalansen rundt styrebordet til EBU – European Broadcasting Union – er nesten ikke til å tro.

Der resten av Europa - og verden - fordømmer Russlands invasjon i Ukraina på det sterkeste og iverksetter historiens sterkeste sanksjoner mot ett land, inviterer arrangøren av Eurovision i Torino i mai likevel okkupasjonsmakten til fest.

«Eurovision Song Contest» er et ikke-politisk arrangement», heter det i en uttalelse fra EBU-hovedkvarteret.

Særlig.

«Den 14.mai 2016. Det var datoen da Eurovision Song Contest» mistet sin uskyld og ble politisk».

Disse ordene skrev jeg da ukrainske Susana «Jamala» Jamaladinova vant Eurovision i Stockholm i 2016. Og gjett hvem de beseiret på målstreken i historiens mest spennende Eurovision-finale?

Jepp, Russland.

Låten het «1944». Ikke fordi det var 70-årsjubileum for årstallet. Men to år tidligere - altså i 2014 - hadde Russland annektert Krim-halvøya i Svartehavet som ligger i Ukraina.

Fordi det var 70 år siden despoten Josef Stalin deporterte samtlige etniske krimtatarer vekk fra Krim og Svartehavet, de fleste til Usbekistan.

Altså litt nærmere Sibir.

Påskuddet var en mistanke om at krimtatarene samarbeidet med Tysklands nazister før og under den 2. verdenskrig.

Historiens politiske kraftlinjer krysses i disse dager.

Jamala er selv en krimtatar og brukte også sitt eget språk da hun tårefylt fremførte «1944» frem til seier i Stockholm for seks år siden.

Hennes egen tippoldemor var blant dem som ble deportert. Først 23 år senere, i 1967, fikk de første krimtatarene lov til å vende hjem til Krim.

Alt dette vet EBU. Og visste også i 2016. Skal vi tro på EBUs konsekvente - sta, vil noen si - linje om at Eurovision er et «ikke-politisk kulturelt arrangement», skulle ikke Jamala og Ukraina vært i finalen og vunnet i 2016.

Men Ukraina kom, de vant og alle var happy.

Eller?

Året etter, i 2017, skulle Jamalas marginale seier over Russland året før revansjeres i Kyiv. Men Ukraina ga tommelen ned for innreisetillatelse til den russiske deltakeren.

Da kan ikke Russland delta, mente EBU.

Og fremdeles ser ikke EBU noe politisk med denne iskalde Eurovision-knivingen mellom Russland og Ukraina, i det politiske klimaet som har vært siden 2014?

I 2017 svarte for øvrig Russland på fornærmelsen med å gi et stort f... i å tv-sende Eurovision-finalen fra Kyiv til det russiske folk.

Hva skjer om Russlands bidrag likevel dukker opp i Torino i mai?

Jeg er villig til å vedde ganske mye på at det vil skje det samme som under Eurovision i København i 2014, rett etter at Russland hadde annektert Krim-halvøya fra ukrainsk territorium.

Hver gang Russland fikk poeng, ble de møtt med piping og buing, både fra publikum i salen og i presserommet.

Tro meg, jeg var der selv.

Men jeg valgte å overse de russiske pressefolkene med det russiske flagget drapert over skuldrene.

I dag er jeg glad for det.

Samtidig vil Russlands delegasjon utgjøre en sikkerhetstrussel som EBU åpenbart ikke tenker på - dette er jo et ikke-politisk arrangement, må vite.

De samme, beroligende ordene fikk vi fra EBU da store deler av nordisk presse valgte å følge Eurovision-finalen fra et møterom på et nærliggende hotell i Tel Aviv i 2019, fordi VG og Aftonbladet avdekket avslørende mangler i sikkerhetskontrollen på vei inn til arenaen.

Alt var trygt, fikk vi vite.

Vi valgte å stole på oss selv.

Og hva med spenningen som vil oppstå i Torino i mai mellom Russland og deltaker-nasjonene som deler grenser med Ukraina; Romania, Moldova og Polen?

Og i møte med nasjonene som også grenser til Putins rike, og som nå - ganske surrealistisk - er redde for sin egen nasjons selvstendighet, for hvor langt Putin er villig til å gå; Georgia, Aserbajdsjan, Estland, Latvia, Finland, Litauen og Polen (igjen)?

Og selvfølgelig Ukraina.

Og Norge.

SVTs sjef Hanna Stjärne - en solid støttespiller i EBU, verdens største sammenslutning av nasjonale tv- og radio-selskaper - var torsdag klokkeklar i sin oppfordring til årets Eurovision-arrangører; tenk dere om!

Like tydelig burde NRK være, i hva man foretar seg nå. UEFA ønsker å flytte Champions League-finalen vekk fra St.Petersburg, norske idrettshelter ønsker ikke å avslutte vintersesongen i Russland.

Diskusjoner rundt sanksjoner og boikotter er et hett tema overalt, bare ikke hos EBU.

Men det er lov å ombestemme seg, som svenske Hanna Stjärne også sier.

For dette (a)politiske spørsmålet handler like mye om EBUs fremtidige visjon om Eurovision, som den forente Euro-visjonen som det siste døgnet har fått sine knyttnever midt i ansiktet.