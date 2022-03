PÅ TURNE: KEiiNO – Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo – er for tiden på turné i Australia der Rotan også fikk smertefull nærkontakt med en koala.

KEiiNO-Alexandra: Rispet opp av koala - sendt til sykehus

Alexandra Rotan (25) fikk et ublidt møte med en koala under den pågående KEiiNO-turneen i Australia.

Av Stein Østbø

På en fridag tok trioen turen til en dyrehage. Der fikk Rotan muligheten til å oppfylle en drøm som hun hadde hatt lenge.

– Jeg har gått med en drøm hele livet om å klemme en ekte koala, men så er det jo slik at de bruker mennesket også som et tre. Den klorte seg fast og det begynte ganske fort å blø litt, forteller Alexandra Rotan på telefon fra «down under».

FØR: En drøm går i oppfyllelse når Alexandra Rotan får holde en ekte koala i armene sine.

OG ETTER: Hudinfeksjon ble resultatet etter at koalaen klorte seg fast på skuldrene og øverst på ryggen til Alexandra Rotan.

– Der og da var det bare supersøtt, selv om den var bare noen centimeter fra ansiktet mitt. Etter hvert fikk jeg noen blemmer som ikke gikk vekk, og vi bestemte oss for å ringe forsikringsselskapet for å høre hva vi burde gjøre. Da bar det rett til sykehuset som konstaterte hudinfeksjon. Det er nok siste gang jeg holder en koala, sier hun.

I løpet av den drøyt tre uker lange turneen har KEiiNO også fått med seg en av de verste flommene i australsk historie.

– Vi kom midt oppi det i Brisbane. Vi var ute for å kjøpe mat og så de forferdelige ødeleggelsene som flommen hadde forårsaket. Det var både trist og skummelt. Alt var stengt, det var nærmest unntakstilstand. Vi måtte også avlyse konserten i Brisbane, dessverre. Veien var borte og folk kom rett og slett ikke frem til konsertarenaen, forteller hun.

BÅT FOR BIL: Slik så det ut i en forstad til Brisbane da KEiiNO måtte avlyse en konsert i storbyen på grunn av kolossale vannmengder etter dager med regn.

Likevel er det oppturene som hun og KEiiNO-kollegene Tom Hugo og Fred Buljo tar med seg hjem til Norge til uken, ikke minst opptredenen i den australske Eurovision-finalen der de blant annet hyllet Australias store popikon, Kylie Minogue, med en av hennes låter.

– Det var enormt gøy! Vi fremførte «Spirit In The Sky» og «On A Night Like This», vi måtte jo hylle Kylie når vi først var der nede. Det var helt tydelig at folk husker oss fra 2019. Vi fikk virkelig følelsen av at de var sulteforet på KEiiNO-ting!

Som Eurovision-fan har Alexandra Rotan selvfølgelig også fått med seg at USA nå skal lage sin egen variant av Eurovision – en konkurranse mellom USAs stater som har lokket til seg hitliste-topper som Michael Bolton, Jewel, Macy Gray og Sisqo.

Kelly Clarkson og Snoop Dogg er programledere for konkurransen som finner sted senere i måneden.

– Det er veldig gøy. Eurovision er et så fint konsept der folk med helt ulik bakgrunn kan møtes for sin felles glede for musikk. Jeg ser gjerne at konseptet utvides til Worldvision, jeg!

– Hva synes dere om årets norske bidrag, Subwoolfer?

– Det er et veldig gjennomført nummer, og en veldig god idé! Og vi tror og håper de kommer til å få masse stemmer i Torino! Flinke folk bak maskene, mener Alexandra Rotan.

På spørsmål om hvordan det var å opptre foran et stort publikum igjen etter to år med pandemi, har hun svaret klart:

– Jeg er så glad for å stå på den scenen igjen, det er en euforisk følelse. Og dette er bare starten – det blir mye hard jobbing fremover etter å ha mistet et par år. Nå er det bare å pakke kofferten og komme i gang.