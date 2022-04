SKYGGE: Skaar demonstrerer skygge på utsiden. Låten «Get him away from me» demonstrerer skygge på innsiden.

Ukens låter uke 14: Skaar, Stig Brenner og Mae

Angst, mandager og skismurning er noen av temaene i palmehelgens låter. Samt en internasjonal produsentkvintett som muligens har knabbet et riff fra en vel så stor tyv.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

Skaar – «Get Him Away From Me»

I beskrivelsen av egne indre stridigheter gjør Hilde Skaar en imponerende emosjonell manøver på flere nivåer, og lander i sin tilnærmet lystigste låt. «Get him away from me» er potensielt megastor stadionpop, spesielt for de som synes at Highasakite kan bli litt for introverte. Så personlighetsspaltet som det enn høres ut, er dette faktisk en positiv omstart for Hilde Skaar. Kjæreste og Sandviken-bartyon Bjarte DePresno er med som låtskriver. Det kan han gjerne fortsette med.

Arif og Stig Brenner – «Gutter snakker aldri sammen»

«Ikke la meg høre det via en venn». Meldingene i det TV2 ville kalt «Hver gang vi møtes ... igjen»-låten er strengt tatt mektigere enn låten i seg selv. Det er en lavmælt ballade, der budskapet «prater penger, prater piss, men vi *snakker*aldri sammen» ikke kan gjentas for ofte. Kombinasjonen av Arif og Stig Brenner er dessuten så solid gull at den eneste som kan gjøre den mer Norsk musikkelite 2022 er at Chirag har vært med å skrive låten. Og det har han.

Aurora – «The Woman I Am»

Ifølge en av de offisielle Aurora Aksnes-fansidene er dette Aurora sin 37. singel noensinne. For de som liker slik statistikk. «The Woman I Am» er et bonusspor fra vinylversjonen av årets «The Gods We Can Touch», nå også tilgjengelig for de som ikke sverger til slike format. En tilbakeskuende åttittalssklang, som har i seg like mye av Ariel Rechtshaids tolkning av åttitallet gjennom Haim, som følelsen av Kate Bush.

GJETTET: David Guetta og en haug med andre har laget låt sammen. Det er mulig at Guettas ansvar var å stille opp på pressebildet.

David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson – Crazy what Love Can Do»

Flere låter i popmusikkens kjerne har haugevis av låtskrivere. Her er vi derimot vitne til virkelig nybrottsarbeid: «Crazy What Love Can Do» har fem – 5 – produsenter. Becky Hills vokal er selvsagt solid og fyldig, som forventet. At resultatet uansett høres ut som Eric Prydz sin «Pjanoo» er derimot nydelig all den tid Prydz selv knabbet monsterhiten «Call on Me» fra Daft Punk, etter å ha hørt den på, følg med nå, klubben til David Guetta. Åh du deilige ironi.

Janos – «Mondays»

Oslobaserte kvartett blander nydelig mild synthbass med ekstatisk vennlige gitarriff og samstemt vokalharmoni. Det gjør de så bra at man nesten skulle trodd de var fra Bergen. Produksjonen er litt for besnæret av egen romklang i kantene, men som gledelig indiepop med avføringer av funk er Janos tydeligvis like store mandagsfan som en viss norsk hotelleier. Om de bare fortsetter å gjøre ting like riktig som dette kan de kanskje nå de samme nivåene også.

Metteson – «Second Heart»

De som mener folk ikke går på konsert lenger, kunne for kort tid siden fått med seg at Metteson solgte ut Sentrum Scene i Oslo. Ikke verst for en artist som fremdeles ligger på under 50.000 månedlige snittspillinger å Spotify. De som ikke forstår hvorfor (muligens de samme som ikke går på konsert), kan høre denne storstilte balladen som tør å være oppstemt med patos og romklang uten å skamme seg.

RED HOT DANISH PEPPERS: Danske Scarlet Pleasure prøver å gjøre sin beste parodi på Red Hot Chili Peppers, men glemte å ta av seg på overkroppen.

Scarlet Pleasure – «To Die for»

Mens vi er inne på folk som går på konsert. Danske Scarlet Pleasure er mest kjent for å kle lydsporet til «Et glass til», den like danske Oscar-vinneren basert på Finn Skårderuds halv promille-teori. Hvilket var nok til å selge godt med billetter i både Oslo og Volda forrige helg. «To Die For» leverer sterkt i den behagelige og beklagelige stiløvelsen «mild og enkel pop som er lett å like, men også lett å glemme». Perfekt for film og andre bakgrunnsmuligheter. Og lite annet.

Mae – «Swix»

Nasjonens mest ekstraordinære rapper beærer oss med et uventet nytt skispor (sist var «Fløyel og silke» (2013)). Her blir snøplankenes fortreffelighet en metafor for egen glidende stavekompetanse, i dobbelt forstand. Et sint halvmørkt beat fra Tommy Tee gjør dette til en nydelig motvekt til Wenche Myhres positivitetskonkurranse i «Vinter og sne».