TILBAKEBETALING: Selskapet bak Kurt Nilsens julekonserter i 2020 er blant mottakerne av tilskudd fra stimuleringsordningen som måtte gi penger tilbake.

Kurt Nilsens juleturné fikk for mye penger – mistet 1,7 millioner kroner

Norsk Kulturråd har krevd tilbake 77 millioner av de tildelte stimuleringsmidlene for kulturlivet. Og mer vil det bli, varsler de.

Av Thomas Talseth

Over 1,8 milliarder er bevilget fra Kulturdepartementets stimuleringsordning for den corona-rammede kultursektoren.

Ordningen ble innført høsten 2020. Den var et supplement til den allerede etablerte kompensasjonsordningen.

Sistnevnte kompenserte tap knyttet til utsettelse eller avlysning av arrangementer. Stimuleringsordningen skulle derimot supplere midler til å gjennomføre arrangementer som for eksempel ble rammet av begrensninger på lovlig antall publikum.

Tok høyde i søknaden

For flere av søkerne viste ordningen seg å være såpass rundhåndet at Norsk Kulturråd, som forvalter den, har bedt minst 360 søkere om penger tilbake. Det viser en oversikt VG har fått av Kulturrådet.

En av disse søkerne er stimuleringsordningens kanskje mest omtalte tilskuddsmottaker, Kurt Nilsen.

Mer spesifikt: Hans juleturné i 2020, produsert av selskapet Tune-In AS, delvis eid av Nilsen, som fikk 13,3 millioner. Dette gikk ikke upåaktet hen.

I etterkant ble det klart for Kulturrådet at Nilsen-turneen hadde fått for store midler i forhold til forskriften.

Tune-In AS måtte dermed gi avkall på 1,74 millioner av beløpet de først ble tildelt.

SAMSTEMTE: Christel Alsos har sunget sammen med Kurt Nilsen på hans enormt innbringende juleturneer.

– Vi måtte søke per budsjett, på det vi antok det kom til å bli, før alt ble gjennomført. Så måtte vi rapportere senere hvordan det faktisk ble, sier Jan Fredrik Karlsen, daglig leder i Tune-In og Nilsens manager.

Karlsen forteller at da han skrev søknaden var han klar over at kostnadene kunne komme til å bli lavere enn det som ble oppgitt.

– Men du kunne ikke søke og legge til mer etterpå, påpeker han.

SØKTE OM STIMULERING: Jan Fredrik Karlsen, her under demonstrasjon mot coronatiltak ved Stortinget i januar.

Manageren understreker at tallene som ble brukt ikke var hentet fra løse luften.

– Vi hadde tall fra foregående år vi baserte oss på. Så ble kostnadsbildet lavere enn vi antok. Det er en del ting du ikke vet helt på forhånd hvor mye vil koste, dette er jo et stort budsjett på en lang turné.

18 over millionen

Beløpene Kulturrådet krever tilbake fra stimuleringssøkere varierer fra 224 kroner til 14,9 millioner. Det største beløpet er det Nordisk Film Kino AS som er blitt bedt om å betale tilbake.

De er én av 18 søkere som til sammen avkreves en million eller mer i tilbakebetaling.

Ytterligere 11 er bedt om å tilbakebetale en halv million eller mer.

I noen tilfeller er tallene slått sammen fra flere separate søknader fra samme søker.

Info Disse må betale tilbake millionbeløp: Nordisk Film Kino AS – 14.9 millioner Nordisk Film Distribusjon AS – 3,98 millioner Stand Up Norge AS – 3,07 millioner United Stage Artist Norge AS – 2,9 millioner Seriøst Firma AS – 2,44 millioner Havferd AS – 1,81 millioner Trondheim Kino AS – 1,79 millioner Tune-In AS – 1,74 millioner Prosjektstyring og Event AS – 1,59 millioner SF Norge AS – 1,53 millioner Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS – 1,43 millioner Penthouse Playboys DA – 1,42 millioner Bergen Live AS – 1,35 millioner Feelgood & Istage AS – 1,26 millioner Rai Rai Entertainment AS – 1,1 millioner Julenatt AS – 1,09 millioner Sky Event AS – 1,09 millioner Stiftelsen Skjærgårdsgospel – 1,02 millioner Vis mer

Kulturrådet opplyser at det til sammen er avkortet 137,4 millioner fra stimuleringsordningen.

En god del av dette er tilskudd som ikke er «tilbakebetalt» per se.

Rundt 60 millioner er nemlig tilbakebetalt uten innkreving. Ifølge Kulturrådet er dette primært tilfeller hvor søkerne selv har funnet ut at de ikke trengte midlene likevel, for eksempel fordi smittevernrestriksjoner ble opphevet.

De øvrige 77 millionene er en annen sak. De kreves inn etter at tilskuddsmottakernes rapporter for gjennomførte prosjekter med stimuleringsmidler er gjennomgått.

For mange søkere gikk prosjektene bedre økonomisk enn hva man tok høyde for i budsjett.

Disse ender da med å måtte betale midler tilbake – enten ved aktiv overføring av penger, eller ved at Kulturrådet selv kutter i den endelige utbetalingen til søkerne. Sistnevnte er tilfelle for Kurt Nilsen-saken.

– Krevende

Stimuleringsordningen startet i oktober 2020 og varte ut mars 2022, med et avbrudd i november 2021 da restriksjonene var lettet på for en stakket stund.

Forskriftene endret seg noe underveis.

– I 2021 strakk ordningen seg fra januar til oktober gjennom en rekke ulike smittevernregimer, og det har vært krevende både for søkerne og for saksbehandlerne, sier Kulturrådets kommunikasjonsdirektør Thomas Hansen.

Ifølge ham er nå over 2000 av nesten 2500 rapporter fra mottakere av stimuleringsmidler i perioden januar-oktober 2021 gjennomgått. I flere av disse sakene venter saksbehandlerne på etterspurt dokumentasjon.

– Så det vil nok bli flere avkortninger, sier han.

For hele stimuleringsordningen samlet kom det inn ca. 6500 søknader. 4161 av dem endte med bevilgning.

Pengene som blir til overs fra stimuleringsordningen på grunn av avkortninger går tilbake til Kulturdepartementet, opplyser Hansen.

– Vi var spent på hvilke avkortninger vi måtte gjøre etter gjennomgangen av rapportene, og vi er veldig godt fornøyd med at en stor andel av midlene blir værende ute i sektoren.

Søker om kompensasjon

Tirsdag meldte Bergens Tidende at Kurt Nilsen-teamet nå har søkt midler fra kulturlivets kompensasjonsordning, for de største julekonsertene i 2021, som ble avlyst.

Ordningen har et maksbeløp på 2,25 millioner i kompensasjon per søker.

Søknaden fra Nilsens eget selskap, Lord Records AS, viser at han forventet 4,8 millioner i omsetning fra tre konserter i Oslo Spektrum og 6,8 millioner fra konserter i Bergen.

I Lord Records’ første og så langt mest innbringende regnskapsår, 2018, hadde selskapet omsetning på 10,7 millioner, og fikk da 8,4 millioner i resultat før skatt.

Som selvstendig søker kan også Tune-In få 2,25 millioner i kompensasjon for de avlyste 2021-konsertene.

Tune-In AS eies av selskapet All-In AS, hvor ett av Petter Stordalens selskaper er hovedaksjonær og Jan Fredrik Karlsen eier 20 prosent.

Lord Records eier cirka ti prosent av Tune-In. Nilsens eget honorar betales fra Tune-In til Lord.

De kansellerte konsertene er for øvrig planlagt gjennomført mot julen i år.