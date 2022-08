MUGNE MUSE-VISER: Matt Bellamy & co. er fortsatt fanget i en apokalyptisk guttedrøm.

Plateanmeldelse: Muse – «Will of the People»: Dustete dommedagskitsch

Forutsigbart mas fra Muse.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

ALBUM: ROCK

Muse

«Will of the People»

(Warner)

Ifølge Muse-vokalist Matt Bellamy er bandets niende studioalbum «Will of the People» et resultat av at plateselskapet Warner ymtet frempå om en samleplate fra trioen. «Hva om vi gir dere et greatest hits-album», skal han ha replisert, «bare med nye låter?».

Det er med andre ord liten grunn til å forvente seg noen nyvinninger i britenes musikalske prosjekt, som forblir rotfestet i bombastisk og klinisk presis hardrock, med drypp av synthpop og kvasi-klassisk melodiføring underveis. Til å være så storslått er uttrykket nesten imponerende flatt.

Lyrisk og konseptuelt er Bellamy fortsatt fanget i en dystopisk runkefantasi. «Will of the People» høres ut som en musikalversjon av «The Matrix», skrevet av en 14-åring som har tilbragt litt for store deler av sommerferien foran datamaskinen.

De tre første låtene heter for sikkerhets skyld «Will of the People», «Compliance» og «Liberation», om poenget ved et mirakel skulle ha gått over hodet på noen.

Tittelsporet høres ut som et anstrengt møte mellom T. Rex og Marilyn Manson, mens «Liberation» er en nyttig påminnelse om at arven etter Queen vanskelig lar seg vekke til live i 2022.

«Won’t Stand Down» og «Kill or Be Killed» kommer begge utstyrt med bredbeinte gitarriff, men lider under Bellamys brekende og enerverende stemme. På fjollete «You Make Me Feel Like It’s Halloween» får apokalypse-fetisjen hvile til fordel for humor, uten at det hjelper stort.

Det største problemet ved dette albumet er til syvende og sist at vi har hørt det flere ganger før, bare mer inspirert. Nå begynner det å holde.

BESTE LÅT: «Won’t Stand Down»