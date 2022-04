1991: Trygve Thue, her i TV-programmet «Lollipop».

Trygve Thue er død

Artisten, gitaristen og produsenten fra Bergen døde natt til Skjærtorsdag – 71 år gammel.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det melder Bergens Tidende, som får nyheten bekreftet fra Thues sønn, Jørgen Thue.

Sønnen opplyser at faren har hatt demens i flere år, men at han klarte å fortsette å jobbe med musikk til tross for sykdommen.

– Musikk var noe av det siste han responderte på og utøvde. Gleden av musikken hang ved ham til siste slutt, sier Jørgen Thue til avisen.

Trygve Thue var bror til Ove Thue, artist og komponist, som døde av sukdommen ALS i januar i år – 70 år gammel.

Brødrene dannet rockegruppa Saft for over 50 år siden, som de vant Spellemannpris for. De var også primus motorer for dansebandet Brødrene Thue på 70-tallet.

Trygve Thue drev i mange tiår eget studio og har produsert musikk for kjente artister som Bjørn Eidsvåg, Jan Eggum, Sissel Kurkjebø, Rune Larsen og avdøde Gustav Lorentzen.

TV-seerne husker ham i tillegg fra programserien «Lollipop».

Trygve Thue etterlater seg også en datter.