GRAVID: Popstjernen Rihanna er høygravid.

Rihanna vil redefinere «sømmelig» for gravide

Høygravide Rihanna (34) poserer stolt på forsiden av nye Vogue, iført åletrang, gjennomsiktig blondedrakt.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

– Det er altfor morsomt å kle seg opp. Jeg lar ikke den muligheten forbigå selv om kroppen min er i forandring, sier Rihanna i et intervju til motebibelen.

Hun forteller videre at skulle ønske verden kunne redefinere hva som er «sømmelig påkledning» for kvinner som venter barn.

– Kroppen min gjør utrolige ting akkurat nå, og det har jeg ikke tenkt å skamme meg over, sier popstjernen, som snart blir mamma for aller første gang.

På nyåret røpet popartisten at hun er gravid. Det gjorde hun med å vise frem den voksende, nakne magen i full offentlighet. MinMote har omtalt mange av 34-åringens gravidantrekk som siden har vekket oppsikt.

– Denne perioden bør feires. Hvorfor skal man skjule svangerskapet sitt? sier Rihanna til Vogue.

Hun legger til at da hun fant ut at hun ventet barn, bestemte hun seg ganske raskt for at hun ikke kom til å dra på shopping iført «mammaklær».

Barnefaren er rapperen Rakim Athelaston Mayers, kjent som A$AP Rocky (33).

Det er stjernefotografen Annie Leibovitz (72) som har foreviget Rihanna for Vogue.

KJÆRESTER: A$AP Rocky og Rihanna i Los Angeles i februar.

Rihanna betror for øvrig at selv om graviditeten ikke akkurat var planlagt, så var den veldig velkommen.

– Jeg vet ikke når jeg har eggløsning og alle de greiene der. Vi hadde det bare moro, og plutselig viste testen det den viste, forteller hun.

Selv om stjernen egentlig hadde sett for seg at baby ville komme etter ekteskap, så er ikke det noe som betyr så mye nå.

– Hvem faen sier at det må være sånn? Jeg skal i hvert fall ikke la det stå i veien for at jeg blir mamma, sier Rihanna.

Kjendisparet har hverken røpet kjønnet på babyen eller terminen.