Girl In Red fikk overrakt Spellemannpris av Billie Eilish

Den USA-turnerende artisten Girl In Red ble tildelt Spellemannprisen av ingen ringere enn Billie Eilish.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den amerikanske artisten delte ut pris til Marie Ulven (22), aka Girl In Red, for kategorien årets utgivelse. Ulven er for tiden oppvarmingsartist for Eilish på turné i USA.

– Jaaaaa, Spellemann, roper Marie Ulven etter å ha fått prisen.

– Nå er det fylla på Coachella, for faen, utbrøt artisten før hun fortsatte med å takke alle som har bidratt til suksessen det siste året.

HÅNDEN I VÆRET: En jublende Marie Ulven med Spellemannprisen.

«Girl In Red», har mulighet til å vinne hele syv priser under årets Spellemannprisutdeling. Det gjør henne historisk.

Ulven er nominert i følgende kategorier:

alternativ pop/rock

årets låt

årets låtskriver

årets musikkvideo

årets produsent (sammen med Matias Télles)

årets tekstforfatter

årets utgivelse

STORKLEM: Marie Ulven får en klem av Billie Eilish etter at sistnevnte har overrakt Spellemannprisen for årets utgivelse.

Vant årets låt for andre gang

Prisen for Årets låt gikk til Chris Holsten for «Smilet i ditt eget speil». Prisen ble utdelt ved at kunstneren Espen Eiborg avdekket et bilde malt i løpet av 30 minutter av vinneren.

Chris Holsten er den tredje artisten som vinner årets låt to år på rad. De to første var Lene Marlin i 1998 og 1999 og Kurt Nilsen i 2003 og 2004.

FIKK PORTRETTBILDE: Kunstneren Espen Eiborg (t.h.) avslørte hvem som vant prisen for årets ved å avdekke et bilde av Chris Holsten.

Holsten er den fjerde som vinner årets låt to ganger; Madcon vant i 2007 og 2010.

– Til gutten som alltid har vært redd for å klappe seg selv på skulderen. Nå skal jeg gjøre det: Chris, dette fortjente du, sa Holsten til seg selv i takketalen.