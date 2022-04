Girl In Red er årets Spellemann; fikk pris av Billie Eilish

Den USA-turnerende artisten Girl In Red er Årets Spellemann. Billie Eilish tok seg av å overbringe nyheten.

Den amerikanske artisten delte ut to priser til Marie Ulven (23), aka Girl In Red; for kategorien årets utgivelse og årets spellemann.

Ulven er for tiden på headlinerturné i USA.

– Jaaaaa, Spellemann, roper Marie Ulven etter å ha fått prisen.

Eilish ga også Ulven Spellemannpris for årets utgivelse, Girl In Red-debutalbumet «If I Could Make It Go Quiet».

Seansen ble spilt inn på Coachella-festivalen i California sist helg, hvor både Eilish og Ulven spilte.

HÅNDEN I VÆRET: En jublende Marie Ulven med Spellemannprisen.

– Nå er det fylla på Coachella, for faen, utbrøt artisten før hun fortsatte med å takke alle som har bidratt til suksessen det siste året.

Billie Eilish’ bror og produsent Finneas er produsent på Girl In Red-singelen «Serotonin», som var nominert til årets låt.

26. juni skal Girl In Red varme opp for Billie Eilish på The O2 Arena i London.

Rekordmange vinnersjanser

Girl In Red hadde mulighet til å vinne hele åtte priser under årets Spellemannprisutdeling. Det gjør henne historisk på nominasjonsfronten.

Ulven var nominert i følgende kategorier:

alternativ pop/rock

årets låt

årets låtskriver

årets musikkvideo

årets produsent (sammen med Matias Téllez)

årets tekstforfatter

årets utgivelse

Og kunne i tillegg bli årets Spellemann, hvilket altså gikk i boks.

I tillegg landet hun årets låtskriver og altså årets utgivelse. Årets produsent ble Cashmere Cat.

Girl In Red har i skrivende stund fortsatt mulighet til å vinne ytterligere tre priser.

STORKLEM: Marie Ulven får en klem av Billie Eilish etter at sistnevnte har overrakt Spellemannprisen for årets utgivelse.

Vant årets låt for andre gang

Prisen for Årets låt gikk til Chris Holsten for «Smilet i ditt eget speil». Prisen ble utdelt ved at kunstneren Espen Eiborg avdekket et bilde malt i løpet av 30 minutter av vinneren.

Chris Holsten er den tredje artisten som vinner årets låt to år på rad. De to første var Lene Marlin i 1998 og 1999 og Kurt Nilsen i 2003 og 2004.

Det er altså 17 år siden sist en artist gjorde tilsvarende bragd.

– Det er jo helt tullete selskap å være i. Klinger fint, sier Holsten til VG.

FIKK PORTRETTBILDE: Kunstneren Espen Eiborg (t.h.) avslørte hvem som vant prisen for årets ved å avdekke et bilde av Chris Holsten.

Holsten er den fjerde som vinner årets låt to ganger; Madcon vant i 2007 og 2010.

– Til gutten som alltid har vært redd for å klappe seg selv på skulderen. Nå skal jeg gjøre det: Chris, dette fortjente du, sa Holsten til seg selv i takketalen.

Overfor VG uttrykker han stor glede for prisen:

– Det er helt forbannet sjukt, jeg skjelver ennå. Jeg var helt sikker på at «Den fineste Chevy’n» skulle ta prisen.

I fjor vant han for duetten «Hvis verden» sammen med Frida Ånnevik, en coverlåt av Julia Michaels og JP Saxes «If The World Was Ending» oversatt til norsk.

«Smilet i ditt eget speil» er imidlertid skrevet av ham selv og fire andre.

– Jeg skal ærlig innrømme at det litt ekstra gjevt når det er min historie, mine ord. I fjor var det noen andre sin låt, så jeg setter dette litt høyere.