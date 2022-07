THE BO$$: Bruce Springsteen, her under sin siste norgeskonsert, i 2016. Flankert av gitaristene Nils Lofgren (t.v.) og Steven Van Zandt.

Fansen raser mot Bruce Springsteen-billetter til 50.000 kroner

«Dynamisk prising» har sendt billettprisene til værs i USA. Også i Norge benyttes metoden.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forrige uke ble billetter til Springsteens første USA-turné siden 2016 lagt ut. Som forventet kastet mange seg over muligheten til å få sett «The Boss».

Mindre forventet var hvor dyre enkelte billetter ble – som følge av konsertbillettgiganten Ticketmaster «dynamiske» prissystem, hvor noen av billettene prisreguleres fortløpende i forhold til etterspørsel.

Dette har resultert i billettpriser opp mot fem tusen dollar, som tilsvarer 50.000 norske kroner.

Göteborgs-Posten skriver at billettene til turnépremieren i Florida 1. februar 2023 i utgangspunktet var satt til mellom ca. 600 og 4000 kroner, men at salgsmetoden dro prisene opp til godt over det tidobbelte.

Saken er bredt omtalt i USA, hvor fans er i harnisk.

Noen av artistens sterkeste støttespillere langer også ut mot måten han nå selger billetter på.

Fanmagasinet Backstreets, som har fulgt Springsteen i tykt og tynt siden 1980, har lagt ut en lengre kommentar hvor de mener at Springsteen her «bryter en implisitt kontrakt» mellom ham selv og fansen.

NJ.com, en lokalavis i Springsteens hjemsted New Jersey, har blant annet publisert en hyppig delt kommentar titulert «Bruce Springsteen bryr seg ikke om deg».

Taus foreløpig

Springsteen har så langt ikke kommentert billettprisene selv.

Tirsdag morgen norsk tid la han ut sin første tweet på fire dager, en annonsering av salg til flere konserter i hjemlandet. Denne har utløst et nytt skred av kommentarer fra oppgitte tilhengere.

Springsteen-gitarist «Little» Steven Van Zandt har så vidt kommentert saken på Twitter, ved å understreke at han selv har «ingenting overhodet» å gjøre med billettprisene.

Det har ikke bandets andre gitarist Nils Lofgren gjort – han har imidlertid bedt sine Twitter-følgere om ikke å plage hans kone med henvendelser om billettsituasjonen.

Ticketmaster, som eies av konsertarrangør Live Nation, har rykket ut med et forsvar av måten de nå priser billettene på.

Ifølge Variety sier Ticketmaster at 11,2 prosent av de til nå solgte billettene er såkalte «platinabilletter», altså de dyreste.

De hevder at kun 1,3 prosent av det samlede billettsalget har passert en prislapp per billett på ti tusen kroner.

Ticketmaster melder videre at snittprisen på solgte billetter er på 2581 kroner – hvilket fortsatt er høyt målt mot det meste av konserter.

– Priser og formater er i samsvar med bransjestandard for toppartister, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Den dynamiske prisingen er ifølge musikkmagasinet Stereogum en manøver for å ta luven av nettsteder som StubHub og SeatGeek, som videreselger konsertbilletter.

Stereogum mener imidlertid at Ticketmaster med dette i praksis videreselger sine egne billetter.

Som fly og hotell

Springsteen tar med seg sitt E Street Band til Norge for to konserter på Voldsløkka i Oslo 30. juni og 2. juli 2023.

Også der er det solgt «platinabilletter», om enn til vesentlig lavere pris enn i USA.

På Ticketmasters norske nettside står det at disse billettene varierer fra 1737 til 2568 kroner per stykk.

«Disse billettene varierer i pris drevet av etterspørsel i likhet med flybilletter og hotellrom. Ved å bruke denne dynamiske prisen gir vi publikum en mulighet til å trygt kjøpe offisielle billetter til arrangementene helt frem til datoen for showet», står det forklart.

De øvrige to billett-typene er solgt for 895 og 1495 kroner.

VG har bedt Live Nation og Ticketmasters norgeskontorer om kommentar til saken.

Göteborgs-Posten skriver at dynamisk prising medførte billetter solgt for nærmere 5000 kroner til Springsteens konsert i Sverige neste sommer.

Disse billettene var til den fremste ståplass-seksjonen – samme plassering som man også kunne kjøpe til en langt rimeligere startpris.

Avisen påpeker at en vesensforskjell i USA er at Ticketmaster der selger billettene i flere runder. Etter hovedslippet slår imidlertid effekten av dynamisk prising ut for fullt.

Springsteen solgte nylig sine master- og låtskrivingsrettigheter til Sony, angivelig for en prislapp på rundt fem milliarder kroner.