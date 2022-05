POST-TORINOPLANER: Norske Amanda Tenfjord gjorde gresk suksess i Eurovision. På bildet tenker hun på oppfølgeren.

Ukens låter uke 20/22: Diana Ross, Amanda Tenfjord og Spielbergs

En kjapp Eurovisionoppfølger, Migos som duo og en ny Stargateproduksjon er noe av det som er nytt denne uken. Dessuten hjelper Kodak Black Jason Derulo opp fra terningkast null.

Av Tor Martin Bøe

KA2 - Stjal du hjertet mitt

Teori: All bergensk musikk blir til slutt til noe som relaterer til Kings of Convenience. Den tidligere meget hemmelighetsfulle duoen KA2 er i alle fall over i «The Whitest Boy Alive»-perioden til Erlend Øye. «Stjal du hjertet mitt» (uten spørsmålstegn) er bakoverlent elektronisk sløvpop med en tekst som er langt fra like gøyal som for eksempel «Danser med tjommi». Men du hjerteligste tid for en perfekt forsommerstemning.

Diana Ross med Tame Impala – «Turn Up The Sunshine»

Tame Impala-sjef Kevin Parker, «I Love It»-låtskriver Patrik Berger og Taylor Swift-produsent Jack Antonoff står bak denne seigt snublende stemningslåten fra «Minions 2». Den er åpenbart rulletekstsporet som skal jage folk ut i hverdagen, og det kommer den til å gjøre til gangs. Kjekt at de har fått med Diana Ross, som selvsagt synger perfekt de gangene hun får overdøve Parker. Med tanke på Minions’s bananinteresse burde de kanskje hatt med Subwoolfer også. Eller vent.

Unc & Phew – «Hotel Lobby»

To tredjedeler Migos hyller Terry Gilliam og Johnny Depp i musikkvideoen til dette onkel og nevø-konseptet, uten Offset. En dundrende beat og drivende flyt som mest av alt virker som introen til noe mer. De i sladreapparatet som allerede har oppdaget at Offset og Cardi B ikke lenger følger Quavo og Takeoff i sosiale medier får i alle fall ikke mindre noia i sin indre hotellresepsjon nå.

DIANA: Diana Ross har laget Minions-filmmusikk sammen med Tame Impala. Her uten Impala. Og Minions.

Mabel – ft. 24KGoldn – «Overthinking»

Her er Stargate tilbake med den stadig lovende datteren til Neneh Cherry. 24kGoldn har hun delt mikrofon med på sitt mest kjente øyeblikk (Clean Bandit-låten «Tick Tock»). «Overthinking» er mer wannabe Weeknd-pop der velrettede håndklapp betoner et presist syntharrangement. 24kGoldn får lov å rime låttittelen på «drinking», «linking» (men ikke noe verre enn det). Sånn sett er det passende at det meste med «Overthinking» er overtenkt i seg selv.

Jez_Ebel - «I Want You»

Isabelle Johannesen snirkler seg sakte fram mot sin andre EP, snart to år etter den myke lofi-debuten i koronamørket. «I Want You» er nesten like mykt som KA2, men mye, mye mer esoterisk. I alle gode forståelser av ordet. Knakende klart produsert, smakfullt snublende levert. I følge et intervju for noen år siden handler nesten samtlige av hennes låter om kjæresten, så det er nok der dette begjæret også er rettet.

Amanda Tenfjord - «Plans»

Den høyest rangerte artisten med norsk pass i forrige ukes Eurovisionfinale har selvsagt lagt planer for en albumrelease opp mot det som kan ha vært et begynnende internasjonal gjennombrudd. «Plans» er en enda mer filmatisk konstruksjon enn «Die Together». Den samme melankolske knekken, like imponerende vokalen og et smidig strykeorkester. Skulle bare ønske at låten hadde en plan for noe mer på slutten.

ETTERNAVNSSTØY: De kaller seg Spielbergs, men ingen av dem heter Steven. Det er vel omtrent den eneste skuffelsen ved denne trioen.

Smith & Thell - «I Wanna Dance With Somebody»

Å tolke Withney Houstons dansekort smart og nytenkende har fjorårets Stjernekampvinner Bjørn Tomren allerede vist er mulig. Her trykker den svenske parduoen Maria Smith og Victor Thell låten gjennom en slags Mumford & Sons-kvern med intensiteten til Roxette. Det høres ut som en fryktelig dårlig idé,og det er det dessverre også. De skulle prøvd med jodling.

Spielbergs - «When They Come for Me»

Godt bråk er definitivt tilbake. Ikke bare har Festspillene i Bergen annonsert den finske popstøy-oktetten «Teksti-TV 666» som en del av sitt utvidete program. Disse støyrockentusiastene med et av våre tydeligste bandnavn fortsetter reisen mot nytt høstalbum, med to nye låter. Spesielt denne er akkurat så praktfullt og intenst gledelig i den presise sjangeren «Motorpsycho anno «Blissard»» som slik rock kler best å være.

Jason Derulo med Kodak Black «Slidin’»

Spol til litt over halvminutttet og hør verset til Kodak Black. Skru av. Gå ut. Resten av tiden det tar å høre denne sommerdansende Justin Timberlake-kopien er bedre brukt på en ekte rutsjebane.