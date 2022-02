FIKK PENGER: Stina Talling fikk denne uken innvilget 130.000 kroner i coronastøtte etter tre tidligere avslag i Kulturrådet. Det er moren, Janne Talling, som har ført den halvannet år lange kampen for datteren.

Kulturrådet snudde - Stina Talling får støtte

I halvannet år har Janne Talling fra Sotra kjempet innbitt mot Kulturrådet for coronakompensasjon til datteren – artisten, youtuberen og BlimE!-kjendisen Stina Talling (18). Denne uken vant hun endelig.

Av Stein Østbø

– Vi er veldig lykkelige over at Kulturrådet omsider snudde i saken, og innrømmet egne feil. Dette ble en prinsippsak, og jeg er så glad for at jeg aldri ga opp, sier en strålende fornøyd Janne Talling.

VG omtalte saken i november i fjor.

Janne Talling kunne nemlig dokumentere at andre artister og bandmedlemmer, samt bookingselskapet hennes, hadde fått coronastøtte for nøyaktig de samme arrangementene der Stina Talling har fått avslag.

Denne uken ble hun til slutt hørt, etter tre tidligere avslag i Kulturrådet som også avviste klagen hennes etter at Klagenemnda hadde opphevet Kulturrådets tidligere avslag.

– Først da jeg løftet saken oppover i systemet, og saken ble publisert i VG, opplevde jeg å bli tatt på alvor. Jeg fikk utnevnt ny saksbehandler, og lovet en grundig behandling. Det viste seg jo at jeg hadde rett hele veien: Arrangementene er «kulturarrangement», og Stina har krav på kompensasjon. Det tok bare 3 avslag og 1,5 års saksbehandlingstid før Kulturrådet klarte å komme frem til det, sier Talling.

I brevet til Janne Talling – der datteren Stina blir tilkjent 130.000 kroner i kompensasjon – står det at «Kulturrådet har sett på saken på nytt, gjennomgått offentlig tilgjengelig informasjon og innsendt dokumentasjon hva gjelder de omsøkte arrangementene. Det er videre tatt en gjennomgang av tidligere innvilgede saker hos Kulturrådet».

Dette er en ordlyd som Heine Strømme kjenner igjen. Han arrangerer den årlige oktoberfesten på Youngstorget i Oslo, men fikk avslag på kompensasjon for festivalen i 2020 selv om han kunne vise til syv andre oktoberfester som hadde fått kompensasjon.

FIKK MEDHOLD: Heine Strømme, her med vokalist Dag Solheim i Ronald Schnipfelgrüber Tyrolerkapelle, opplevde også denne uken at Kulturrådet snudde og ga ham medhold i klagen på manglende kompensasjonskroner.

Kulturrådets argument var at Strømmes oktoberfest ikke kunne oppfattes som et kulturarrangement.

Denne uken fikk også Heine Strømme medhold i sin klage.

Han er likevel ikke imponert over tidsbruken i saken.

– Det er gledelig å registrere at Kulturrådet til slutt falt ned på det helt selvsagte, at også oktoberfest er å regne som kultur. Men vi er altså kommet et godt stykke inn i 2022 før de klarte å bli ferdig med en kompensasjon for oss som ble rammet av restriksjonene i 2020, sier Heine Strømme.

I januar fikk også magikeren og illusjonisten Alexx Alexxander medhold i at trylling må defineres som kultur og at han dermed var berettiget til å komme inn under Regjeringens kompensasjonsordninger.